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碧桂園2023年蝕逾1700億 物業應收債大減值

正停牌的碧桂園（2007）公布2023年全年及2024年中期業績。2023年全年虧損高達1784億元（人民幣，下同），遠高於2022年虧損60.5億元，按年擴大約28.5倍，不派末期息。2024年上半年就虧損約128.42億元，按年收窄73.8%，不派中期息。

2023年收入4010.2億元，按年跌6.8%，每股虧損6.49元。2024年上半年收入1021億元，按年下跌54.9%，每股虧損0.46元。截至去年6月底，總現金餘額447.8億元，總借貸約2502億元。

2023年全年巨虧，主要由於財報對物業存貨及金融資產及財務擔保作出鉅額減值。公司對在建物業及持作銷售的已落成物業計提減值，淨額約人民幣824億；另因應部分應收款項存在無法回收的風險，計提損失淨額約人民幣372億。

公司有信心在未來一年有充足的營運資金。保信用方面，公司高度重視債務風險化解，已成功將若干本金於去年6月30日後12個月內到期的境內公司債券的到期日延長。然而，集團未能按時支付某些優先票據、可轉換債券及銀行和其他借款到期的利息和本金。截至去年6月底，集團的總債務中有1472.8億元發生違約或交叉違約。碧桂園早前因無法在財政年度結束3個月內公布2023年業績，由去年4月停牌至今，公司將繼續停牌。