據報美國眾院議長約翰遜計劃將債務上限延長適用於特朗普整個四年任期。拜登政府推出AI行政令和智能汽車技術禁令，加大對華遏制力度，37家中國實體被納入涉疆法案名單。歐盟醞釀對俄羅斯制裁新措施，考慮限制鋁進口並逐步停止購買液化天然氣。

個股方面，受罷工和安全事故影響，波音2024年飛機交付量按年下滑35%，為疫情以來最少。

道瓊斯工業平均指數收漲221點，升幅0.53%，報42518點。標普500指數收漲6點，升幅0.12%，報5842點。納斯達克綜合指數收跌43點，或0.23%，報19044點。

Caterpillar升2.5%，報371.57美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻55點，而波音跌2.08%，報167.02元，拖累道指21點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報233.28元，跌0.47%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報189.66元，跌0.7%，亞馬遜(美：AMZN)收市報217.76元，跌0.32%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報594.25元，跌2.31%，英偉達(美：NVDA)收市報131.76元，跌1.1%，微軟(美：MSFT)收市報415.67元，跌0.36%，Tesla (美：TSLA)收市報396.36元，跌1.72%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.08%，報508點。德國DAX指數收漲0.69%，報20271點；法國CAC 40指數漲0.21%，報7423點；英國富時100指數收跌0.28%，報8201點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.11%，報6488點。

美國2年期債息曾跌最多0.72%，是1月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.73%。低見4.3479厘，是1月10日4.2536厘後最低。收市報4.3668厘，是1月9日後收市新低，當日報4.264厘。

美國10年期債息曾升最多0.61%，是1月13日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見4.8069厘，是2023年11月1日4.9328厘後最高。收市報4.7924厘，是2023年10月31日後收市新高，當日報4.9307厘。連升8日，累計升0.2334厘，對上一次連升8日是2024年12月18日。

美2年期10年期債息差曾擴闊至42.568基點，是1月8日42.887基點後最闊。收市報42.139基點，是1月9日後收市最闊，當日報42.32基點。連續第2日擴闊，累計4.558基點，對上一次連升2日是1月7日。

美3個月10年期債息差曾擴闊至49.715基點，是2022年10月11日59.086基點後最闊。收市報46.974基點，是2022年10月11日後收市新高，當日報48.733基點。連續4日擴闊，累計9.755基點，對上一次連升4日是1月6日。

金龍指數曾升最多2.93%，是2024年12月9日後最大升幅，當日升幅為10.63%。高見6541.82點，是1月8日6590.98點後最高。收市報6488.95點，是1月8日後收市新高，當日報6587.35點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年11月12日。

道指曾升最多0.59%，是1月13日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見42544.57點，是1月8日42656.22點後最高。收市報42518.28點，是1月8日後收市新高，當日報42635.2點。連升2日，累計升579.83點，對上一次連升2日是2024年12月20日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年12月23日。

標指曾升最多0.61%，是1月6日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見5871.92點，是1月10日5890.35點後最高。收市報5842.91點，是1月8日後收市新高，當日報5918.25點。連升2日，累計升15.87點，對上一次連升2日是1月6日。第1日陰燭。

納指曾跌最多0.85%，是1月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.72%。低見18926.6點，是1月13日18831.91點後最低。收市報19044.39點，是2024年11月22日後收市新低，當日報19003.65點。連跌5日，累計跌820.59點，對上一次連跌5日是1月2日。第1日陰燭。

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