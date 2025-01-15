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港股ADR跌37點 夜期低水3點 賽目科技上市

美股向上，港股ADR跌37點或0.19%，報19183點，即月恒指夜期跌35點，報19217點，夜期低水3點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.57%，折合報371.34元；阿里巴巴（9988）升1.41%，折合報79.5元；美團（3690）升4.58%，折合報143.93元；匯控（0005）升0.71%，折合報76.85元；建行（0939）升1.45%，折合報5.94元。

道期現升0.081%；標期現升0.03%；納期現升0.1%。日本東證指數現升0.63%；韓國KOSPI指數現升0.59%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.34%。

VIX指數隔晚跌2.5%或0.48點，報18.71點。

紐油現升0.54%或0.42美元，報77.92美元；布油現跌1.34%或1.08美元，報79.92美元；金價現跌0.15%或4.18美元，報2673.28美元；LME 銅期貨隔晚升0.65%或59.5美元，報9154美元。比特幣現升0.42%或407.11美元，報96841.48美元；美國10年期債息現跌0.21%或0.0103厘，報4.7821厘。

今日焦點股份可留意：

賽目科技（2571）上市，定價12.99元。

夢金園（2585）擬實施H股全流通，已向中證監申請。

明源雲（0909）大股東488萬元增持200萬股。

中信銀行（0998）去年多賺2.3%，不良貸款率1.16%。

招商銀行（3968）去年多賺1.2%至1484億人幣，不良貸款率0.95%。

新世界（0017）股價連跌13日， 認沽期權開價低至3.3元錄成交。

周企、遠展（0035）持股的澳洲星億現新股東，申報地址與前煤礦股永暉主席同名。

長城汽車（2333）發盈喜，料去年淨利潤增長85%至最多130億人幣。

和黃醫藥（0013）獲國家藥監批准治非小細胞肺癌新藥申請。

蔡崇信：現時地緣政治最不友善，阿里（9988）每年在美進口500億美元商品到內地。

鄭家純增持周大福（1929）

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