恒指今早低開69點或0.37%，報19149點，大市成交金額20億元；國指今早低開24點或0.36%，報6962點。恒生科技指數開市報4329點，跌0.51%。上升股份比例為6.68%，下跌為4.39%，無升跌為88.91%。