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恒指低開69點 科指跌0.5% 賽目科技上市升2%

恒指今早低開69點或0.37%，報19149點，大市成交金額20億元；國指今早低開24點或0.36%，報6962點。恒生科技指數開市報4329點，跌0.51%。上升股份比例為6.68%，下跌為4.39%，無升跌為88.91%。

藍籌17隻升，39隻下跌，27隻無升跌。招商銀行（3968）升1.38%，報40.45元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌1.7%，報86.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，15隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）開市報75.9元，升1.13%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報49.35元，跌2.47%。

恒指續低於10天線(19334.83點)。科指略高於10天線(4329.4點)。

北森控股（9669）1.8億購「酷學院」 折讓11%配股。無成交，報4.58元。

藥明合聯（2268）發盈喜 料多賺2.6倍。開市報30.1元，升2.21%。

賽目科技（2571）上市，定價12.99元。開市報13.3元，升2.39%。

夢金園（2585）擬實施H股全流通，已向中證監申請。無成交，報14.2元。

明源雲（0909）大股東488萬元增持200萬股。無成交，報2.47元。

中信銀行（0998）去年多賺2.3%，不良貸款率1.16%。開市報5.22元，升0.97%。

招商銀行（3968）去年多賺1.2%至1484億人幣，不良貸款率0.95%。開市報40.45元，升1.38%。

新世界（0017）股價連跌13日， 認沽期權開價低至3.3元錄成交。開市報4.19元，升0.24%。

周企、遠展（0035）持股的澳洲星億現新股東，申報地址與前煤礦股永暉主席同名。無成交，報0.89元。

長城汽車（2333）發盈喜，料去年淨利潤增長85%至最多130億人幣。開市報13.4元，升0.6%。

和黃醫藥（0013）獲國家藥監批准治非小細胞肺癌新藥申請。無成交，報23.55元。

蔡崇信：現時地緣政治最不友善，阿里（9988）每年在美進口500億美元商品到內地。開市報79.1元，跌1.06%。

鄭家純增持周大福（1929）。開市報6.79元，無升跌。

破底股方面

創52周低，美麗華酒店（0071）低見9元，開市報9元，跌0.11%。

異動股

上升異動股，包括，鼎益豐控股（0612）開市報0.25元，升14.68%；丘鈦（1478）開市報6.28元，升13.97%；易居企業控股（2048）開市報0.133元，升8.13%；硅鑫集團（8349）開市報1.52元，升7.04%；冠轈控股（1872）開市報0.85元，升6.25%；國美零售（0493）開市報0.019元，升5.56%；龍蟠科技（2465）開市報5.17元，升5.51%；康達環保（6136）開市報0.315元，升5%；中國天保集團（1427）開市報0.22元，升4.76%；星空華文（6698）開市報3.39元，升3.99%。

下跌異動股，包括，萬順集團控股（1746）開市報0.27元，跌14.29%；經發物業（1354）開市報24.15元，跌7.12%；華音國際控股（0989）開市報0.02元，跌4.76%；天立教育（1773）開市報3.37元，跌3.99%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報21.7元，跌3.98%；中國高精密（0591）開市報0.113元，跌3.42%；東航（0670）開市報2.6元，跌3.35%；小鵬（9868）開市報49.35元，跌2.47%。

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