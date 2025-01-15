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美國新增37華企入強迫勞動清單 紫金曾跌逾8%

美國國土安全部將37間中國實體加入《維吾爾強迫勞動預防法》實體清單，令總數增至近150。這些實體被指從新疆維吾爾自治區採購原物料，或與新疆政府合作從該自治區招募、運送、轉移、藏匿或接收維吾爾族、哈薩克族、柯爾克孜族或其他受迫害群體成員。