文章日期：2025年1月15日 11:05
彭博社報道，本港法院將恒大（3333）附屬公司天基控股的清盤呈請聆訊押後至3月12日。11月，中國恒大的清盤人即安邁企業諮詢的Edward Middleton和黃詠詩向香港高等法院提呈針對天基控股的清盤呈請。
天基控股在英屬維爾京群島、香港和中國內地註冊成立有200多家附屬公司。根據天基控股的法定代表，與該附屬公司相關的債務總額約為370億元人民幣。中國恒大的另一家附屬公司CEG Holdings BVI Ltd.上周被香港法院下令清盤。
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