港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌5.73點子至3.93268%，是2024年9月23日後最低，當日報3.73935%。對上一次連跌6日是2024年9月19日，當日拆息報3.61441%。
港元現報7.7893元貶值25點子，曾貶值最多27點子，報7.7895元，是2024年9月23日7.7921元後最弱。亦曾升值最多4點子，報7.7864元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.52億元，較再上一日減0.2億元，總結餘是1月10日後最低。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌52.92點子至2.91417%，是2024年9月17日後最低；1星期HIBOR跌14.45點子至3.6381%，是2024年9月20日後最低；2星期HIBOR升11.82點子至3.97066%，是1月10日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌6.87點子至3.93482%，是2024年9月23日後最低；6個月期HIBOR跌3.88點子至4%，是2024年9月27日後最低；12個月期HIBOR跌3.07點子至4.01566%，是2024年10月2日後最低。
美元指數現報109.256貶值0.017點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9063%，連續4日擴闊，利差是2024年11月07日後最闊，當日差距為-0.9311%。
對上一次連續4日擴闊，是2024年11月06日，當日利差報-0.9339%。
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