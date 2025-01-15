moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升44點 科指創一周高 紫金跌5% 賽目科技升5%

市場觀望美國通脹數據判斷息口前景，美股隔晚個別發展，美期今早上升，亞股個別發展，A股反覆下跌，科指曾創1周高，恒指則為3日高。遭美國列入強迫勞動清單，紫金（2899）AH股均挫。

恒指今早低開69點，高位升99點，低位跌69點，高低波幅169點。上升股份比例為20.18%，下跌為30.77%，無升跌為49.04%。

恒指半日升44點或0.23%，報19264點，大市成交金額782億元；國指升16點或0.23%，報7003點。恒生科技指數收報4361點，升0.21%。

藍籌股成交金額354.45億元，佔大市成交45.32%；科指成份股成交金額226.33億元，佔大市成交28.94%；國指成份股成交金額309.59億元，佔大市成交39.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.05%，至77.05億元，佔大市成交9.85%。牛熊證成交金額38.58億元，減少39.03%；窩輪成交金額38.47億元，減少15.12%。

藍籌39隻升，38隻下跌，6隻無升跌。中芯國際（0981）升4.84%，收報36.8元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌5.07%，收報14.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見37.55元，收報36.8元，升4.84%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報37.55元，跌2.72%。

恒指上試10天線(19346.29點)。科指曾跌穿10天線(4332.56點)，上試20天線(4397.73點)。

北水南下合計淨流入64.18億元，較上日減少47.32%，連續第19日流入，累計流入1463.04億元，對上一次連續19日淨流入是2024年6月12日。北水本月累計流入898.67億元，按月減少5.85%，連續第2個月減少，金額是2024年10月後新低，連續第19個月流入。

美國新增37華企入強迫勞動清單。紫金（2899）收報14.6元，跌5.07%。

優必選（9880）：與富士康在智能製造領域應用建立全方位長期戰略合作。收報52.6元，升10.5%。

北森控股（9669）1.8億購「酷學院」 折讓11%配股。收報4.61元，升0.66%。

藥明合聯（2268）發盈喜 料多賺2.6倍。收報30.7元，升4.24%。

賽目科技（2571）上市，定價12.99元。收報13.7元，升5.47%。

夢金園（2585）擬實施H股全流通，已向中證監申請。收報14.04元，跌1.13%。

明源雲（0909）大股東488萬元增持200萬股。收報2.5元，升1.21%。

中信銀行（0998）去年多賺2.3%，不良貸款率1.16%。收報5.25元，升1.55%。

招商銀行（3968）去年多賺1.2%至1484億人幣，不良貸款率0.95%。收報41.3元，升3.51%。

新世界（0017）股價連跌13日， 認沽期權開價低至3.3元錄成交。收報4.3元，升2.87%。

周企、遠展（0035）持股的澳洲星億現新股東，申報地址與前煤礦股永暉主席同名。收報0.9元，升1.12%。

長城汽車（2333）發盈喜，料去年淨利潤增長85%至最多130億人幣。收報12.8元，跌3.9%。

和黃醫藥（0013）獲國家藥監批准治非小細胞肺癌新藥申請。收報21.15元，跌10.19%。

蔡崇信：現時地緣政治最不友善，阿里（9988）每年在美進口500億美元商品到內地。收報79.85元，跌0.13%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.79元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.41元，收報2.41元，升1.26%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.6元，收報4.6元，升0.88%；重塑能源（2570）創上市新高，見214.6元，收報207元，跌2.82%；新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.58元，收報1.57元，升58.59%；賽目科技（2571）創上市新高，見13.74元，平上市低位0元，收報13.7元，升5.47%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9087.7元，收報9087.7元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見906.9元，收報906.9元，升0.27%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084元，收報1083.95元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1082.5元，收報1082.5元，升0.06%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.57元，收報4.56元，升1.79%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.73元，收報1.71元，升2.4%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.113元，收報0.089元，升27.14%；方正控股（0418）創52周高，見1.19元，收報1.17元，跌1.68%；道和環球（0915）創52周高，見0.135元，收報0.13元，跌3.7%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.94元，跌1.05%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見37.55元，收報36.8元，升4.84%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，信銘生命科技（0474）低見0.042元，收報0.048元，跌4%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.42元，收報0.42元，跌4.55%；龍輝國際控股（1007）低見0.07元，收報0.074元，跌7.5%；暢由聯盟（1039）低見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；知行汽車科技（1274）低見11.52元，收報14.3元，升17.6%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.7元，收報3.75元，跌1.57%；力高集團（1622）低見0.153元，收報0.154元，跌3.14%；正通汽車（1728）低見0.059元，收報0.059元，跌4.84%；雲康集團（2325）低見5.4元，收報5.4元，跌9.85%；科笛－Ｂ（2487）低見4.78元，收報4.78元，跌3.43%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.39元，收報1.39元，跌0.71%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.82元，跌2.18%；載通（0062）低見8元，收報8.09元，跌0.86%；美麗華酒店（0071）低見8.98元，收報9元，跌0.11%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.23元，升2.22%；協合新能源（0182）低見0.49元，收報0.495元，跌1%；順豪物業（0219）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.68元，收報0.71元，無升跌；經濟日報集團（0423）低見0.74元，收報0.74元，無升跌；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.111元，收報0.119元，跌1.65%。

異動股

上升異動股，包括，新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.58元，收報1.57元，升58.59%；宏強控股（8262）創52周高，見0.087元，收報0.078元，升44.44%；GOLDWAY EDU（8160）創52周高，見0.4元，收報0.28元，升31.46%；大人國際（1957）收報0.325元，升31.05%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.113元，收報0.089元，升27.14%；方圓生活服務（9978）收報0.07元，升18.64%；知行汽車科技（1274）創上市新低，見11.52元，收報14.3元，升17.6%；華聯國際（0969）收報0.098元，升16.67%；恒鼎實業（1393）收報0.068元，升15.25%；守益控股（2227）收報0.092元，升15%；水發興業能源（0750）收報0.31元，升14.81%。

下跌異動股，包括，綠色能源科技集團（0979）收報0.2元，跌20%；中國置業（0736）收報0.151元，跌18.38%；品創控股（8066）收報0.09元，跌17.43%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.055元，跌15.38%；鴻盛昌資源（1850）收報0.161元，跌15.26%；華音國際控股（0989）收報0.018元，跌14.29%；暢由聯盟（1039）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；築友智造科技（0726）收報0.066元，跌13.16%；中國長遠（0110）收報0.192元，跌12.73%；志道國際（1220）收報0.094元，跌12.15%。

其他報道

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 港元貶值見近4個月最弱

恒大附屬清盤呈請聆訊押後至3月

波音去年飛機交付量跌35% 疫情以來最少

特朗普：將設立「對外稅務局」專責收取關稅

美國新增37華企入強迫勞動清單 紫金曾跌逾8%

美國赤字擴大 債息支出增加

趙國雄籲港尋找新發展領域 勿只依賴地產

Meta宣布裁減5%員工

歐盟醞釀對俄新制裁 擬限鋁進口、逐步停買LNG

花旗據報削減美國高薪員工退休基金配比金額

SEC起訴馬斯克涉嫌證券違規

優必選：與富士康在智能製造領域應用建立全方位長期戰略合作

滬深三大指數低開 人行淨投放9584億元人幣

恒指低開69點 科指跌0.5% 賽目科技上市升2%

北森控股1.8億購「酷學院」 折讓11%配股

藥明合聯發盈喜 料多賺2.6倍

港股ADR跌37點 夜期低水3點 賽目科技上市

道指升221點 納指、英偉達連跌5日 10年期債息連升8日

北水增持阿里影業 減持微盟