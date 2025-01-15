恒指今早低開69點，高位升99點，低位跌69點，高低波幅169點。上升股份比例為20.18%，下跌為30.77%，無升跌為49.04%。

恒指半日升44點或0.23%，報19264點，大市成交金額782億元；國指升16點或0.23%，報7003點。恒生科技指數收報4361點，升0.21%。

藍籌股成交金額354.45億元，佔大市成交45.32%；科指成份股成交金額226.33億元，佔大市成交28.94%；國指成份股成交金額309.59億元，佔大市成交39.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.05%，至77.05億元，佔大市成交9.85%。牛熊證成交金額38.58億元，減少39.03%；窩輪成交金額38.47億元，減少15.12%。

藍籌39隻升，38隻下跌，6隻無升跌。中芯國際（0981）升4.84%，收報36.8元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌5.07%，收報14.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見37.55元，收報36.8元，升4.84%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報37.55元，跌2.72%。

恒指上試10天線(19346.29點)。科指曾跌穿10天線(4332.56點)，上試20天線(4397.73點)。

北水南下合計淨流入64.18億元，較上日減少47.32%，連續第19日流入，累計流入1463.04億元，對上一次連續19日淨流入是2024年6月12日。北水本月累計流入898.67億元，按月減少5.85%，連續第2個月減少，金額是2024年10月後新低，連續第19個月流入。

美國新增37華企入強迫勞動清單。紫金（2899）收報14.6元，跌5.07%。

優必選（9880）：與富士康在智能製造領域應用建立全方位長期戰略合作。收報52.6元，升10.5%。

北森控股（9669）1.8億購「酷學院」 折讓11%配股。收報4.61元，升0.66%。

藥明合聯（2268）發盈喜 料多賺2.6倍。收報30.7元，升4.24%。

賽目科技（2571）上市，定價12.99元。收報13.7元，升5.47%。

夢金園（2585）擬實施H股全流通，已向中證監申請。收報14.04元，跌1.13%。

明源雲（0909）大股東488萬元增持200萬股。收報2.5元，升1.21%。

中信銀行（0998）去年多賺2.3%，不良貸款率1.16%。收報5.25元，升1.55%。

招商銀行（3968）去年多賺1.2%至1484億人幣，不良貸款率0.95%。收報41.3元，升3.51%。

新世界（0017）股價連跌13日， 認沽期權開價低至3.3元錄成交。收報4.3元，升2.87%。

周企、遠展（0035）持股的澳洲星億現新股東，申報地址與前煤礦股永暉主席同名。收報0.9元，升1.12%。

長城汽車（2333）發盈喜，料去年淨利潤增長85%至最多130億人幣。收報12.8元，跌3.9%。

和黃醫藥（0013）獲國家藥監批准治非小細胞肺癌新藥申請。收報21.15元，跌10.19%。

蔡崇信：現時地緣政治最不友善，阿里（9988）每年在美進口500億美元商品到內地。收報79.85元，跌0.13%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.79元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.41元，收報2.41元，升1.26%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.6元，收報4.6元，升0.88%；重塑能源（2570）創上市新高，見214.6元，收報207元，跌2.82%；新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.58元，收報1.57元，升58.59%；賽目科技（2571）創上市新高，見13.74元，平上市低位0元，收報13.7元，升5.47%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9087.7元，收報9087.7元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見906.9元，收報906.9元，升0.27%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084元，收報1083.95元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1082.5元，收報1082.5元，升0.06%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.57元，收報4.56元，升1.79%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.73元，收報1.71元，升2.4%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.113元，收報0.089元，升27.14%；方正控股（0418）創52周高，見1.19元，收報1.17元，跌1.68%；道和環球（0915）創52周高，見0.135元，收報0.13元，跌3.7%；檳傑科達（1665）創52周高，見0.95元，收報0.94元，跌1.05%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見37.55元，收報36.8元，升4.84%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，信銘生命科技（0474）低見0.042元，收報0.048元，跌4%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.42元，收報0.42元，跌4.55%；龍輝國際控股（1007）低見0.07元，收報0.074元，跌7.5%；暢由聯盟（1039）低見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；知行汽車科技（1274）低見11.52元，收報14.3元，升17.6%；歐康維視生物－Ｂ（1477）低見3.7元，收報3.75元，跌1.57%；力高集團（1622）低見0.153元，收報0.154元，跌3.14%；正通汽車（1728）低見0.059元，收報0.059元，跌4.84%；雲康集團（2325）低見5.4元，收報5.4元，跌9.85%；科笛－Ｂ（2487）低見4.78元，收報4.78元，跌3.43%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.39元，收報1.39元，跌0.71%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.82元，跌2.18%；載通（0062）低見8元，收報8.09元，跌0.86%；美麗華酒店（0071）低見8.98元，收報9元，跌0.11%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.23元，升2.22%；協合新能源（0182）低見0.49元，收報0.495元，跌1%；順豪物業（0219）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.68元，收報0.71元，無升跌；經濟日報集團（0423）低見0.74元，收報0.74元，無升跌；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.111元，收報0.119元，跌1.65%。

異動股

上升異動股，包括，新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.58元，收報1.57元，升58.59%；宏強控股（8262）創52周高，見0.087元，收報0.078元，升44.44%；GOLDWAY EDU（8160）創52周高，見0.4元，收報0.28元，升31.46%；大人國際（1957）收報0.325元，升31.05%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.113元，收報0.089元，升27.14%；方圓生活服務（9978）收報0.07元，升18.64%；知行汽車科技（1274）創上市新低，見11.52元，收報14.3元，升17.6%；華聯國際（0969）收報0.098元，升16.67%；恒鼎實業（1393）收報0.068元，升15.25%；守益控股（2227）收報0.092元，升15%；水發興業能源（0750）收報0.31元，升14.81%。

下跌異動股，包括，綠色能源科技集團（0979）收報0.2元，跌20%；中國置業（0736）收報0.151元，跌18.38%；品創控股（8066）收報0.09元，跌17.43%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.055元，跌15.38%；鴻盛昌資源（1850）收報0.161元，跌15.26%；華音國際控股（0989）收報0.018元，跌14.29%；暢由聯盟（1039）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；築友智造科技（0726）收報0.066元，跌13.16%；中國長遠（0110）收報0.192元，跌12.73%；志道國際（1220）收報0.094元，跌12.15%。

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