黃天祐於第二屆香港資本市場論壇2025演說時提到，市場流動性和效率，為證監會及聯交所聚焦的另一主要範疇，聯交所亦已宣布分兩個階段，分別於今年年中以及明年年中，將不同價格範圍的股票上落價位調低，保本港股票市場在全球保持競爭力。

新股方面，黃天祐提到去年本港共有71宗新上市，籌870億元，新股集資額於全球排名由2023年的第6位，升至去年的第4位。本港新股市場特別於去年4月至去年底，即中證監公布「五招」後，共有59宗公司於期內進行首次公開招股，佔去年全年新股上市數目八成，共籌830億元，佔全年集資額九成。

另外，黃天祐提到去年修訂的《企業管治守則》旨於提升董事會的成效，加強企業的決策能力，並且滿足國際投資者對管治水平的期望，從此帶動上市公司的績效和股價表現。

展望未來，黃天祐表示證監會亦正與聯交所共同推進其他優化上市市場的措施，例如檢討每手股數的規定，以及檢視現有的交易和結算基礎設施等，務求提升資本效率和降低交易成本。

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