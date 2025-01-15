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騰訊和Guillemot家族擬組新公司 納Ubisoft資產

彭博社引述消息報道，騰訊（0700）和育碧娛樂南非公司的創始人Guillemot家族正在考慮成立一間包括Ubisoft(育碧)部分資產的新合資公司，以提高這間法國電玩公司的價值。

報道引述消息指，騰訊和 Guillemot 家族正在評估將哪些資產納入新實體及其估值，這筆潛在的交易將使騰訊擁有合資公司的股份，並對育碧的部分智慧財產權獲得更多的控制權，同時促進其在中國以外的電玩業務。

報道引述消息指，審議仍在進行中，尚未做出最終決定。

騰訊的一位代表拒絕發表評論。育碧的一位發言人提到了該公司1月9日的公告，當時該公司表示已任命顧問來審查並尋求各種提升價值的方案，並拒絕在該過程完成之前發表評論。

育碧年報顯示，截至3月31日，騰訊及Guillemot家族共持有育碧25.4%的股本及29.6%的投票權。

過去12個月，育碧股價下跌近50%，公司市值降至約16億美元。9月，育碧下調了業績預期，並表示將把《刺客教條：暗影》遊戲的首次亮相從11月推遲到2月。上周，該公司再次將這部熱門系列的上映時間推遲至3月20日。

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