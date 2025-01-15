數碼港主席陳細明致歡迎辭時表示，數碼港匯聚超過430間金融科技企業，與政府等主要夥伴緊密合作，積極鼓勵創新科技在金融領域的應用，同時全力支持初創企業發展前沿綠色金融及數碼創新方案。

另外，數碼港稱「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」的項目啟動禮於專題工作坊期間舉行。數碼港較早前獲財經事務及庫務局委託推出此計劃，旨在推動香港的綠色和可持續金融科技發展。該計劃早前收到超過100個申請，評審從中選出60 個項目。

同時，活動上特設了數碼港展區，共有8間社群企業展示了多項專為應對目前金融市場挑戰而推出的金融科技方案，包括虛擬資產、監管科技、財富科技、保險科技、ESG/綠色金融等。此外，數十間數碼港社群的金融科技企業亦於論壇上向來自全球的潛在投資者、合作夥伴、商界等展示了他們的創新意念。

其他報道

騰訊和Guillemot家族擬組新公司 納Ubisoft資產

人行在港發行600億人幣央票中標利率3.4厘 創該期限新高

證監會黃天祐：80家公司於去年下半年以庫存方式回購股份

【有片：埋身擊】比特幣以太幣反覆靠穩 料後市在支持位上進一步上升

廣匯寶信汽車控股股東伙兩公司研引策略伙伴及展二手車業務 午後復牌

半日沽空金額減10% 騰訊沽空增32%

恒指半日升44點 科指創一周高 紫金跌5% 賽目科技升5%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 港元貶值見近4個月最弱

恒大附屬清盤呈請聆訊押後至3月

波音去年飛機交付量跌35% 疫情以來最少

特朗普：將設立「對外稅務局」專責收取關稅

美國新增37華企入強迫勞動清單 紫金曾跌逾8%

美國赤字擴大 債息支出增加

趙國雄籲港尋找新發展領域 勿只依賴地產

Meta宣布裁減5%員工

歐盟醞釀對俄新制裁 擬限鋁進口、逐步停買LNG

花旗據報削減美國高薪員工退休基金配比金額

SEC起訴馬斯克涉嫌證券違規

優必選：與富士康在智能製造領域應用建立全方位長期戰略合作

滬深三大指數低開 人行淨投放9584億元人幣

恒指低開69點 科指跌0.5% 賽目科技上市升2%

北森控股1.8億購「酷學院」 折讓11%配股