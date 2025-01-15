數碼港表示連續第九年參與於1月13至14日舉行的亞洲金融論壇，並再度成為其金融科技合作夥伴。同時率領逾30間社群成員，向政府、金融及商界展示他們的創新金融科技方案及意念。
數碼港主席陳細明致歡迎辭時表示，數碼港匯聚超過430間金融科技企業，與政府等主要夥伴緊密合作，積極鼓勵創新科技在金融領域的應用，同時全力支持初創企業發展前沿綠色金融及數碼創新方案。
另外，數碼港稱「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」的項目啟動禮於專題工作坊期間舉行。數碼港較早前獲財經事務及庫務局委託推出此計劃，旨在推動香港的綠色和可持續金融科技發展。該計劃早前收到超過100個申請，評審從中選出60 個項目。
同時，活動上特設了數碼港展區，共有8間社群企業展示了多項專為應對目前金融市場挑戰而推出的金融科技方案，包括虛擬資產、監管科技、財富科技、保險科技、ESG/綠色金融等。此外，數十間數碼港社群的金融科技企業亦於論壇上向來自全球的潛在投資者、合作夥伴、商界等展示了他們的創新意念。
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