植田和男表示，該行將在下周的1月政策會議上就是否加息作出決定。植田和男表示，美國經濟和春季薪資談判勢頭仍然是關鍵。他指，在各行業的新年活動以及日本央行最近的分行行長會議上聽到了許多令人鼓舞的薪資看法。

觀察人士正在尋找與1月23-24日政策會議有關的線索。隔夜指數互換目前顯示日本央行本月加息的概率為73%，3月底前加息的概率為86%。

彭博社報道，Kansai Mirai Bank外匯策略師Takeshi Ishida指出，由於發表這番講話的是日本央行行長，外界視此為政策委員會的整體看法，而不僅僅是個人看法，因此市場對此的解讀是1月加息可能性增大。「日圓跌破155以來，日本央行的語氣明顯發生了變化」。

美匯指數曾跌最多0.11%，低見109.151，是1月10日109.077後最低。現報109.158，跌0.11%。連續跌2日，累計跌0.798，對上一次連續跌2日是1月6日。

每美元兌日圓曾貶值最多0.7%，是2024年12月30日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.76%。貶值至156.86日圓，是1月6日156.24日圓後最弱。現報156.88日圓，貶值0.68%。

每百日圓兌港元曾升值最多0.73%，是2024年12月20日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.95%。升值至4.9653，是1月6日4.9745後最強。現報4.9649，升值0.72%。

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