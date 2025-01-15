財經事務及庫務局局長許正宇表示，就政府任命8家私募股權投資機構為「香港增長組合」的普通合伙人，當中有合伙人至今未作出任何投資，主要因為合伙人必須投資於「與香港有關連」的項目，惟具體投資策略的側重點有所不同，因此投資步伐也有不同。
香港政府於2021年分兩批委任共8家機構為「香港增長組合」的普通合伙人，為「香港增長組合」作策略性投資。
立法會議員邱達根今日在立法會向許正宇提問，稱據他了解，有合伙人至今未作出任何投資，甚至未在港開設辦公室及建立投資團隊，政府會如何跟進，包括會否考慮收回未用作投資的資金以分配給其他合伙人。
許正宇回應，「香港增長組合」的普通合伙人必須投資於「與香港有關連」的項目，惟具體投資策略的側重點有所不同，因此投資步伐也有不同。目前所有「香港增長組合」的普通合伙人也在香港設有辦公室和投資團隊。港投公司會繼續密切監察其轄下四個基金的運作，適時更新有關安排，以配合香港的發展方向和需要。
「香港增長組合」的誕生，回溯至2020/2021財政預算案，當時政府宣布從未來基金撥款，成立該投資組合，於2020年9月成立管治委員會，由財政司長出任主席，另有6名非官方人士出任委員，為「香港增長組合」提供策略督導，並就投資準則及資產配置等事項作指引。
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