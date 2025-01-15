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恒指升66點 波幅、成交、北水齊縮 賽目科技升1%

市場觀望美國通脹數據判斷息口前景，美股隔晚個別發展，美期午後保持上升，亞股個別發展，韓股KOSPI、日經225倒跌，A股尾市跌幅擴大，創業板創近兩周最大跌幅，北證50指數抹去盤中近3%的漲幅，下跌收市。港股反覆，連升第二日，科指創1周高，恒指則為3日高。遭美國列入強迫勞動清單，紫金（2899）AH股均挫。美國擬加推晶片管制，中芯（0981）則創逾4年半高。

市場觀望美通脹，恒指波幅縮至169點，是2024年12月18日後新低，當日報151.31點。大市成交亦減18%，見逾一周低，北水流入亦減少23%。騰訊（0700）成交續逾百億，盈富（2800）成交亦有105.53億。

恒指今早低開69點，高位升99點，低位跌69點，高低波幅169點。上升股份比例為26.19%，下跌為35.13%，無升跌為38.66%。

恒指收市升66點或0.34%，報19286點，大市成交金額1285億元，較上日減少18.49%，是1月6日1216.35億元成交後最少；國指升24點或0.35%，報7011點。恒生科技指數收報4363點，升0.27%。

藍籌股成交金額638.35億元，佔大市成交49.67%；科指成份股成交金額394.38億元，佔大市成交30.69%；國指成份股成交金額553.28億元，佔大市成交43.05%。

24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少23.58%，至83億元，佔大市成交6.45%。牛熊證成交金額41.6億元，減少34.26%；窩輪成交金額41.39億元，減少8.66%。

藍籌40隻升，39隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升5.98%，收報37.2元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌5.85%，收報14.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，16隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見37.55元，收報37.2元，升5.98%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報18元，跌3.12%。

恒指上試10天線(19348.45點)。科指曾跌穿10天線(4332.8點)，上試20天線(4397.86點)。

北水南下合計淨流入93.5億元，較上日減少23.26%，連續第19日流入，累計流入1492.35億元，對上一次連續19日淨流入是2024年6月12日。北水本月累計流入927.98億元，按月減少2.78%，連續第2個月減少，金額是2024年10月後新低，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多0.52%，高見19319.22點，是1月10日19370.49點後最高。今日收市報19286.07點，是1月7日後收市新高，當日報19447.58點。連升2日，累計升411.93點，對上一次連升2日是2024年12月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年12月20日。

科指曾升最多0.81%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為3.75%。高見4387.1點，是1月7日4403.19點後最高。收市報4363.79點，是1月6日後收市新高，當日報4395.08點。連升2日，累計升141.87點，對上一次連升2日是2024年12月23日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年12月27日。

國指曾升最多0.53%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見7024.39點，是1月14日7028.13點後最高。收市報7011.6點，是1月7日後收市新高，當日報7049.71點。連升2日，累計升167.89點，對上一次連升2日是2024年12月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2024年12月18日。

午後消息股表現

美國據報將要求台積電等收緊對華晶片供應管控。

晶片股

中芯國際（0981）曾升最多6.98%，高見37.55元，是2020年7月16日39.9元後最高。收報37.2元，升5.98%。收市報37.2元，是2020年7月15日後收市新高，當日報38.45元。連升5日，累計升6.650001元，對上一次連升5日是2024年12月24日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2024年12月23日。

華虹半導體（1347）收報22.35元，無升跌。

ASMPT（0522）收報72.35元，跌2.49%。

騰訊（0700）和Guillemot家族擬組新公司 納Ubisoft資產。收報380元，升1.33%。

廣匯寶信汽車（1293）控股股東伙兩公司研引策略伙伴及展二手車業務。創52周高，見0.26元，收報0.202元，升1%。

今早及隔晚消息股表現

美國新增37華企入強迫勞動清單。紫金（2899）收報14.48元，跌5.85%。

優必選（9880）：與富士康在智能製造領域應用建立全方位長期戰略合作。收報52元，升9.24%。

北森控股（9669）1.8億購「酷學院」 折讓11%配股。收報4.68元，升2.18%。

藥明合聯（2268）發盈喜 料多賺2.6倍。收報30.05元，升2.04%。

賽目科技（2571）上市，定價12.99元。曾升最多12.86%，收報13.18元，升1.46%。

夢金園（2585）擬實施H股全流通，已向中證監申請。收報14.06元，跌0.99%。

明源雲（0909）大股東488萬元增持200萬股。收報2.49元，升0.81%。

中信銀行（0998）去年多賺2.3%，不良貸款率1.16%。收報5.26元，升1.74%。

招商銀行（3968）去年多賺1.2%至1484億人幣，不良貸款率0.95%。收報41.2元，升3.26%。

新世界（0017）股價連跌13日， 認沽期權開價低至3.3元錄成交。收報4.3元，升2.87%。

周企、遠展（0035）持股的澳洲星億現新股東，申報地址與前煤礦股永暉主席同名。收報0.9元，升1.12%。

長城汽車（2333）發盈喜，料去年淨利潤增長85%至最多130億人幣。收報12.92元，跌3%。

和黃醫藥（0013）獲國家藥監批准治非小細胞肺癌新藥申請。收報21.25元，跌9.77%。

蔡崇信：現時地緣政治最不友善，阿里（9988）每年在美進口500億美元商品到內地。收報79.95元，無升跌。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.8元，升0.15%。

破頂股表現

破頂股包括，力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.42元，收報2.42元，升1.68%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.6元，收報4.6元，升0.88%；重塑能源（2570）創上市新高，見214.6元，收報201元，跌5.63%；佑駕創新（2431）創上市新高，見20.2元，收報19.36元，升8.89%；新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.7元，收報1.26元，升27.27%；賽目科技（2571）收報13.18元，升1.46%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見142.9元，收報142.9元，升0.32%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9087.7元，收報9087.7元，升0.04%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1144.65元，收報1144.65元，升0.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見906.95元，收報906.85元，升0.26%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084元，收報1083.6元，升0.01%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8419.65元，收報8419.65元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1082.5元，收報1082.5元，升0.06%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1052元，收報1052元，升0.01%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.57元，收報4.55元，升1.56%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.73元，收報1.71元，升2.4%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.113元，收報0.101元，升44.29%；方正控股（0418）創52周高，見1.2元，收報1.19元，無升跌；東方興業控股（0430）創52周高，見0.395元，收報0.395元，無升跌；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.365元，收報0.365元，無升跌；道和環球（0915）創52周高，見0.135元，收報0.135元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見37.55元，收報37.2元，升5.98%。

破底股方面

27隻股份創上市新低，其中十隻包括，弘海高新資源（0065）低見0.28元，收報0.305元，跌6.15%；世紀城市國際（0355）低見0.119元，收報0.124元，升1.64%；信銘生命科技（0474）低見0.042元，收報0.05元，無升跌；亞洲電視控股（0707）低見0.08元，收報0.08元，跌4.76%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.42元，收報0.435元，跌1.14%；龍輝國際控股（1007）低見0.07元，收報0.071元，跌11.25%；暢由聯盟（1039）低見0.05元，收報0.057元，跌1.72%；看通集團（1059）低見0.188元，收報0.189元，跌5.03%；融太集團（1172）低見0.017元，收報0.018元，跌10%；唐宮中國（1181）低見0.202元，收報0.203元，無升跌。

47隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.39元，收報1.4元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.95元，無升跌；載通（0062）低見8元，收報8.15元，跌0.12%；美麗華酒店（0071）低見8.98元，收報9.12元，升1.22%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.229元，升1.78%；REGAL INT'L（0078）低見2.21元，收報2.35元，跌1.26%；協合新能源（0182）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；建業實業（0216）低見0.62元，收報0.62元，跌3.13%；順豪物業（0219）低見0.6元，收報0.61元，跌6.15%；信德集團（0242）低見0.59元，收報0.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.113元，收報0.101元，升44.29%；宏強控股（8262）創52周高，見0.087元，收報0.077元，升42.59%；中國衛生集團（0673）收報0.44元，升41.94%；新娛科控股（6933）創52周高，見0.3元，收報0.249元，升38.33%；大人國際（1957）收報0.34元，升37.1%；新吉奧房車（0805）創上市新高，見1.7元，收報1.26元，升27.27%；GOLDWAY EDU（8160）創52周高，見0.4元，收報0.27元，升26.76%；醫匯集團（8161）收報0.5元，升25%；知行汽車科技（1274）創上市新低，見11.52元，收報14.98元，升23.19%；中聯發展控股（0264）收報1.78元，升19.46%；方圓生活服務（9978）收報0.07元，升18.64%。

下跌異動股，包括，長城微光（8286）收報0.046元，跌25.81%；華音國際控股（0989）收報0.017元，跌19.05%；築友智造科技（0726）收報0.062元，跌18.42%；華控康泰（1312）平上市低位0.026元，收報0.027元，跌18.18%；冠轈控股（1872）收報0.66元，跌17.5%；世紀陽光（0509）收報0.222元，跌16.23%；中國集成控股（1027）收報0.73元，跌16.09%；新明中國（2699）收報0.017元，跌15%；沛然環保（8320）收報0.096元，跌13.51%；匯隆控股（8021）收報0.027元，跌12.9%；朗華國際集團（8026）收報0.34元，跌12.82%。

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