他指出，該集團早年已將非黃金資產撥離，集中上游運作，現時80%至90%收入來自黃金業務，共經營7個礦，當中6個為金礦，分布在內地、老撾及加納。截至去年9月底止9個月，其已生產34.6萬安士或相當於10萬噸。他們期望今明年產能進一步提升。海外礦場業務在2023年度佔收入71.9%。

現時該集團位於老撾及加納的金礦項目，年產約5至6噸。他稱，集團早年向五礦收購的老撾礦場，在2003年起同時年產5000噸銅，料繼續維持相若產量，他們亦在附近找到新目標，料自今、明兩年銅產量會增加。過往老撾礦場開採出來的廢石，雖然金品位相對低，但是仍有經濟價值，足夠冶煉所需。他們亦出資1800萬美元，並與厦門鎢業合作，以各佔51%及49%股權的公司在當地開採稀土。

至於自英國基金收購過來的加納金礦，他表示，已自去年下半年滿負荷生產。在內地方面，他們現時集中在五龍及吉隆金礦項目，另有經營瀚豐多金屬礦，出產銅、鉛、鋅及鉬，他們有意增加鉬的份額。華泰金礦則進行技術改造中，料在2025年逐步提產。現時他們開採出出來的黃金，主要轉售予冶煉廠，因此回收較快。

該集團過去赴海外收購時，他說，均以借貸融資，當中在2021年收購加納金礦項目時亦有借貸，但是隨著旗下項目現金回籠，因此已陸續償還，到去年手持現金增至23億元（人民幣、下同），債務只餘25億元。隨著將來物色收購，他們可運用H股、借貸加手持現金融資，海外投資者亦多願意接受H股，亦不會如A股般減持及融資受限。目前來自滬港通的投資者佔比達7%至8%。在今次部署來港上市時，他說有與礦業基金接觸。

現時赤峰的開採現金成本約每盎司1200美元，他料之後每年保持單位數升幅。集團定位收購中型礦山，目標項目是年產5至6萬噸，不限於獨資及合資。他根據集團董事長王建華所指，料今年金價有機會升見每盎司3000美元。

其他報道

TikTok禁令 | 小紅書傳急聘英文內容審核員 應對「TikTok難民」湧入

全日沽空金額減12% 騰訊沽空減1%

恒指升66點 波幅、成交、北水齊縮 賽目科技升1%

「香港增長組合」普通合伙人上任逾3年未作投資 許正宇：投資步伐不同

植田和男稱下周決定是否加息 日圓兌美元升值 見半個月最強

數碼港率逾30間初創企業參與2025年亞洲金融論壇

滬深三大指數午後續跌 滬指跌0.43%

美國據報將要求台積電等收緊對華晶片供應管控

【有片：投資王道】特朗普上任在即 美股走勢何去何從？

騰訊和Guillemot家族擬組新公司 納Ubisoft資產

人行在港發行600億人幣央票中標利率3.4厘 創該期限新高

證監會黃天祐：80家公司於去年下半年以庫存方式回購股份

【有片：埋身擊】比特幣以太幣反覆靠穩 料後市在支持位上進一步上升

廣匯寶信汽車控股股東伙兩公司研引策略伙伴及展二手車業務 午後復牌

半日沽空金額減10% 騰訊沽空增32%

恒指半日升44點 科指創一周高 紫金跌5% 賽目科技升5%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 港元貶值見近4個月最弱