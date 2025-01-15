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赤峰黃金來港上市料利便收購

已入表申請來港上市的內地民營金礦商赤峰吉隆黃金，計劃進一步加大勘探，及擬物色年產5至6噸的中型金礦項目收購。該集團財務總監黃學斌表示，集團過往收購多以借貸融資進行，將來在港用H股形式上市，冀利便將來用H股作為融資手段。他們亦計劃出資數千萬美元，在加納等金礦加大勘探力度。

他指出，該集團早年已將非黃金資產撥離，集中上游運作，現時80%至90%收入來自黃金業務，共經營7個礦，當中6個為金礦，分布在內地、老撾及加納。截至去年9月底止9個月，其已生產34.6萬安士或相當於10萬噸。他們期望今明年產能進一步提升。海外礦場業務在2023年度佔收入71.9%。

現時該集團位於老撾及加納的金礦項目，年產約5至6噸。他稱，集團早年向五礦收購的老撾礦場，在2003年起同時年產5000噸銅，料繼續維持相若產量，他們亦在附近找到新目標，料自今、明兩年銅產量會增加。過往老撾礦場開採出來的廢石，雖然金品位相對低，但是仍有經濟價值，足夠冶煉所需。他們亦出資1800萬美元，並與厦門鎢業合作，以各佔51%及49%股權的公司在當地開採稀土。

至於自英國基金收購過來的加納金礦，他表示，已自去年下半年滿負荷生產。在內地方面，他們現時集中在五龍及吉隆金礦項目，另有經營瀚豐多金屬礦，出產銅、鉛、鋅及鉬，他們有意增加鉬的份額。華泰金礦則進行技術改造中，料在2025年逐步提產。現時他們開採出出來的黃金，主要轉售予冶煉廠，因此回收較快。

該集團過去赴海外收購時，他說，均以借貸融資，當中在2021年收購加納金礦項目時亦有借貸，但是隨著旗下項目現金回籠，因此已陸續償還，到去年手持現金增至23億元（人民幣、下同），債務只餘25億元。隨著將來物色收購，他們可運用H股、借貸加手持現金融資，海外投資者亦多願意接受H股，亦不會如A股般減持及融資受限。目前來自滬港通的投資者佔比達7%至8%。在今次部署來港上市時，他說有與礦業基金接觸。

現時赤峰的開採現金成本約每盎司1200美元，他料之後每年保持單位數升幅。集團定位收購中型礦山，目標項目是年產5至6萬噸，不限於獨資及合資。他根據集團董事長王建華所指，料今年金價有機會升見每盎司3000美元。

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