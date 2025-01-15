高級時裝零售業務的直營實體店舖在2024年第四季度及2024年至今的同店銷售增長率，若按地區劃分，內地在上述兩個期間分別跌3%及20%；香港及澳門在上述兩個期間分別跌2%及6%；其他地區在上述兩個期間分別跌19%及18%。

截至去年底，高級時裝零售業務合共擁有102間直營實體店舖，較2023年底123間減少21間；當中內地在去年減少18間直營實體店舖，擁有76間直營實體店舖；香港去年減少1間直營實體店舖，擁有17間直營實體店舖；其他地區去年減少2間直營實體店舖，擁有9間直營實體店舖。

高級時裝零售業務增長快速方面，集團解釋是由於2024年下半年為一個快速增長的品牌引入特許經營店模型。2024年第四季度的整體收益增長率上升，主要由銷售予該品牌特許經營方的批發收益所帶動。高級時裝零售業務收益於截至2024年上半年末，佔集團持續經營業務總收益16%。

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