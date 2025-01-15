HashKey公布2025年十大預測，5萬名社群會員當中，5成人預期今年比特幣有望高見30萬美元，以太幣上升至8000美元；總市值達至10萬億美元水平。HashKey Group董事長兼CEO肖風表示，2025年將是傳統金融與虛擬資產行業互聯互通的一年，相信比特幣能否衝上30萬美元與能否被納入戰略儲備有很大關係；今年集團層面目標是有「自我生存」的能力，預算可在今年達致收支平衡。
問及中國政府未來開放投資虛擬貨幣的可能，肖風相信，國與國之間的競爭會互相影響，中國政府也可能作出響應，政策會逐漸變化；香港亦可以作為龍頭參與全球行業發展的進程，很期待變化但不能控制。
至於HashKey Exchange的行政總裁人選，他表示平台現時已有四個RO負責日常運作，較證監會要求的兩個為多；集團層面亦會有人管理平台業務。
十大預測當中，41%社群成員預期DEX及CEX的新機遇，DEX可借勢「AI Agent+Meme」市佔率大幅提升，CEX 擁抱 DeFi玩法，高收益理財吸引資金入場；27%料美元穩定幣市值突破 3000億美元，主要由合規穩定幣、收益型穩定幣、以及由 RWA 支持的穩定幣需求的增加來推動。
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