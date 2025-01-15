恒生投資管理對今年內地及香港股市持中性看法，恒生投資管理股票投資主管謝德華表示，今年中國股票增長機會相當關乎政策刺激，若有足夠力度可以有不錯表現。雖然政策推出時機較難捉摸，不過若完全沒有配置，投資者可能會錯失很大的上升。
謝德華認為，從基本面角度，港股短期仍然維持上落格局，缺乏明確方向，有待更多内地宏觀經濟好轉跡象出現及更強更有力的政策支持。但恒指估值便宜，較歷史平均為低，在投資角度而言仍然有吸引力。
謝德華預期，內地於今年可能會有更多寬鬆政策出台，最新的寬鬆政策加強需求側管理，以帶動經濟上行以抵消不利因素及減輕外部環境可能帶來的挑戰，特別是美國的關稅風險，並藉此重振內地經濟。其中，內地消費持續恢復和房地產市場漸趨穩定，可能在今年成為正面催化劑，今年受到額外的政策關注。港股方面他較看好受政策持的消費行業，例如平台股，內地消費亦更偏向服務業行業，此外他亦建議可部署銀行、電訊等高息股。
美股方面，該行認為可以看好，謝德華預期特朗普關稅不會對美國通脹影響會較想像為少，因為消費者支出佔美國GDP的60%以上，其中服務業佔比很大，進口產品僅佔個人消費約20%，高關稅未必會實質推高通脹。關稅未必會影響聯儲局降低短期利率的方向，並預計聯儲局在今年將減息兩次。
另外，他指美股基本因素強勁，預計今年每股盈利長11%，明年續增9%，故美股仍有可能在今年持續上漲。美國減息周期會繼續，可減輕企業資本支出的壓力，特朗普減稅和放寬監管有助美企盈利增長，隨着大型科技公司繼續致力投資AI，採用和變現方面持續改善，將對股市產生積極影響，續看好AI相關的科技股。
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