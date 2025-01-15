他就香港國際金融中心的建設方面，謂有幾點可予思考。當中要推動更多內地和國際優質企業來港上市，優化中港金融監管協調機制。他謂監管部門正研究進一步優化內地企業赴港上市核准機制，同時香港也應主動赴內地和國際宣傳香港資本市場優勢。另要推動發布《香港資本市場白皮書》，提升香港資本市場水平，建設一流國際市場。透過發布《白皮書》，對標全球最高標準，提出改進意見，列出改革的路線圖、時間表，推動政府、業界、學者多方參與。同時亦面向全球主流機構投資者，和世界知名金融機構，徵求意見，以示誠意和決心，提振國際機構投資者信心。這亦對標紐約、倫敦等國際金融中心，推動香港資本市場成為世界一流資本市場。

他又說，要推動香港全球產業合作峰會，打造全球產業合作高地。他謂，如果只有金融，沒有實業，便會是空中樓閣、脫實向虛，不利民生。他認為，香港可以成為境內外產業的撮合的全球產業合作高地，可推動今年6月舉辦全球產業合作峰會，吸引國內外數千名企業領袖參加，亦可參與調研北部都會區，引導國際企業和科技企業在都會區建廠，提升北部都會區產業升級。

在香港推動金融和科技創新同時，他稱，香港要加強資本市場監管，及防範金融風險，防止市場過度波動，保持市場穩健運行，守住不發生系統性風險的底線。

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