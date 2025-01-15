今日一連三間公司向港交所遞表申請上市。家電品牌奧克斯電氣主要提供家用和中央空調設計、研發、生產、銷售及服務，中金（3908）為獨家保薦人。據初步招股書，奧克斯電氣的空調業務覆蓋140多個國家和地區。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年，按銷量計算，奧克斯是全球第五大空調提供商。2024年前九個月，其海外收入佔總收入比例超過45%。財務方面，截至2024年9月底止九個月，公司收入242.78億元（人民幣，下同），按年增加15.39%。母公司擁有人應佔利潤27.16億元，按年增加17.83%。
製冷空調控制元器件和汽車熱管理系統零部件製造商三花智控於同日遞表，中金及華泰國際為聯席保薦人。據初步招股書，公司業務橫跨製冷空調電器零部件及汽車零部件兩大板塊，並不斷向仿生機器人機電執行器等新興領域進行業務拓展。2024年前三季度，三花智控錄得收入205.63億元，按年增加8.36%。同期利潤爲23.2億元，按年增5.53%。
另有芯片設計公司峰岹科技遞表，中金為獨家保薦人。據初步招股書，峰岹科技專注於BLDC電機驅動控制芯片的設計與研發，專攻芯片設計、電機驅動架構算法及電機技術。根據弗若斯特沙利文的資料，該公司為全球首家實現基於FOC算法硬件化的電機主控專用芯片大規模量產的芯片廠商。2024年前三季度，錄得收入4.33億元，按年大增53.78%。期內利潤1.84億元，按年上升48.24%。
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