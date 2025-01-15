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美團伙相達生物在港推居家快檢服務

美團（3690）在港開展新業務，旗下美團醫藥健康與相達生物科技合作，聯合推出SnapTube居家快檢服務，服務已正式在香港上線，首批試點範圍覆蓋港島和新界部分地區。用戶可通過線上預約，一次性檢測甲乙型流感、肺炎支原體、呼吸道合胞等12種常見呼吸道病原體。

SnapTube居家快檢香港負責人介紹，用戶可通過SnapTube官網或者香港大眾點評App「居家快檢」頻道兩個渠道線上預約服務。預約完成後，將有專職送檢員上門取樣，用戶按照說明書指引完成採樣後，把樣本交給送檢員，由送檢員送至檢測機構。一般來說，用戶會在三小時左右收到檢測結果，並獲得MLT（香港醫務化驗師）簽字檢測報告。價格方面，SnapTube居家快檢服務單次服務價格為399港元，包含樣本遞送和相應的疾病知識等附加服務，為用戶節省交通費和掛號費等額外開支。

目前該項服務在香港已覆蓋4家相達生物科技檢測實驗室，配備充足的專業送檢員，全力保障市民的檢測需求。

 

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