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中信里昂風水指數：恒指春冬季表現佳 六月停滯不動

中信里昂證券發布2025年「木蛇年」《風水指南》，報告預測恒指或在今年春季和冬季漲勢良好，在夏季較為低迷，而全年可能出現小幅下跌。報告續指，無論好壞，由於今年將會出現「閏六月」，今年第六個月就如在巖石上曬太陽的一條懶蛇，恒生指數停滯不動。

報告展望今年行業趨勢指，木是今年的「運勢達人」，小型行業包括布藝、繪畫卷軸裝裱以及藝廊都值得關注。水為今年第二強的五行，貿易航運等常規屬水行業應該會保持強勁，同時電影行業、代理經紀人等中間商以及染色企業等次要行業也值得關注。

此外，今年與火相關的行業預期會有上佳表現，包括大型油氣行業，美發店、窯廠以及大型公司或組織的心理測評。與土相關的產業雖然漲勢不大，但仍有一定的增長和發展空間。遵循此規律的行業包括古董文玩、眾多類型的諮詢公司，以及為他人撰寫文書的人士或可獲益。

不過，報告續指，金的力量較去年更為薄弱，今年大部分時間金和金類行業的預期表現波瀾不興，其中包括不太常見的金類行業，如鐘表制造、鋁合金門窗和武術工作室。

 

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