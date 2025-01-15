新的基金採用開放式代幣化基金架構，投資於機構級美元計價工具，具有相對較高且穩定的收益率。其投資門檻低，基金的最低初始投資額為5000美元，讓曾經專屬於機構投資者的高收益產品觸達更廣泛的專業投資者。該基金亦嚴格遵循SFC合規原則設計，確保安全可靠的投資框架。在獲得SFC批准後，該基金計劃接受穩定幣（如USDT和USDC）的認購和贖回，從而進一步提高投資者的可及性和操作效率。其依託集團剛剛獲得的1號、7號及AMLO牌照，基金通證化後可在交易所上交易，在獲得證監會批准後，為投資者提供更高的流動性和靈活性。

先鋒董事羅興華表示，基金推出標誌著香港金融格局的一個新時代」，他說，作為香港首個此類產品，這不僅彰顯了我們對創新的承諾，也鞏固了香港作為全球Web3和數字金融領導者的地位。

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