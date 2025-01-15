中國南方航空（1055）公布，去年12月集團客運運力投入（按可利用座公里計）按年升3.33%，其中國際增加20.04%。全年合計按年升14.68%、國際升82.88%。期內，旅客周轉量（按收入客公里計）上升10.07%；客座率為84.55%，上升5.17個百分點。
貨運方面，期內貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年下降8.62%；貨郵
周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）下降2.05%；貨郵載運率為55.89%，上升3.75個百分點。
機隊方面，去年12月集團引進8架飛機，包含3架A321NEO飛機、2架A319NEO飛機、1架A320NEO飛機、1架ARJ21飛機和1架C919飛機；退出10架飛機，包含6架A319飛機、2架E190飛機、1架A332飛機和1架A321飛機。截至去年底止，集團合計運營917架運輸飛機。
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