上述的3位執行董事為朱雷、蔣忠永及趙展。截至2025年1月2日， 他們分別間接持有3299.67萬股，2594.34萬股及1740.87萬股。

證監會指，廣聯科技於2024年7月15日在聯交所主板上市，發售價為每股4.7元。於 2024年7月15日至2025年1月2日期間，股份由上市價4.7元上漲至2025年1月2日收市價 27元，升幅達474%。截至2025年1月14日，該公司股份收市價為29.7元，較上市價4.7元上升532%。

其他報道

祁斌：倡發布《香港資本市場白皮書》廣集全球主流機構投資者意見

恒生投資管理：對港股看法中性 關鍵取決政策力度

平保增持招行至5%以上

HashKey冀集團今年達致收支平衡 中美競爭或影響政策發展

赤峰黃金來港上市料利便收購

永嘉：高級時裝零售第四季同店銷售跌4%

TikTok禁令 | 小紅書傳急聘英文內容審核員 應對「TikTok難民」湧入

全日沽空金額減12% 騰訊沽空減1%

恒指升66點 波幅、成交、北水齊縮 賽目科技升1%

「香港增長組合」普通合伙人上任逾3年未作投資 許正宇：投資步伐不同

植田和男稱下周決定是否加息 日圓兌美元升值 見半個月最強

數碼港率逾30間初創企業參與2025年亞洲金融論壇

滬深三大指數午後續跌 滬指跌0.43%

美國據報將要求台積電等收緊對華晶片供應管控

【有片：投資王道】特朗普上任在即 美股走勢何去何從？

騰訊和Guillemot家族擬組新公司 納Ubisoft資產

人行在港發行600億人幣央票中標利率3.4厘 創該期限新高