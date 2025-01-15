證監會指廣聯科技（2531）股權高度集中。證監會最近曾就廣聯科技的股權分佈進行查訊，結果顯示該公司於2025年1月2日僅得1855.95萬股或佔已發行股份5.06%街貨﹔有20名股東包括該公司3位執行董事合共持有3.48億股公司股份，相當於該公司已發行股本之94.94%。
上述的3位執行董事為朱雷、蔣忠永及趙展。截至2025年1月2日， 他們分別間接持有3299.67萬股，2594.34萬股及1740.87萬股。
證監會指，廣聯科技於2024年7月15日在聯交所主板上市，發售價為每股4.7元。於 2024年7月15日至2025年1月2日期間，股份由上市價4.7元上漲至2025年1月2日收市價 27元，升幅達474%。截至2025年1月14日，該公司股份收市價為29.7元，較上市價4.7元上升532%。
其他報道
祁斌：倡發布《香港資本市場白皮書》廣集全球主流機構投資者意見
HashKey冀集團今年達致收支平衡 中美競爭或影響政策發展
TikTok禁令 | 小紅書傳急聘英文內容審核員 應對「TikTok難民」湧入
「香港增長組合」普通合伙人上任逾3年未作投資 許正宇：投資步伐不同
騰訊和Guillemot家族擬組新公司 納Ubisoft資產