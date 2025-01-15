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廣聯科技被證監點名股權高度集中

證監會指廣聯科技（2531）股權高度集中。證監會最近曾就廣聯科技的股權分佈進行查訊，結果顯示該公司於2025年1月2日僅得1855.95萬股或佔已發行股份5.06%街貨﹔有20名股東包括該公司3位執行董事合共持有3.48億股公司股份，相當於該公司已發行股本之94.94%。

上述的3位執行董事為朱雷、蔣忠永及趙展。截至2025年1月2日， 他們分別間接持有3299.67萬股，2594.34萬股及1740.87萬股。

證監會指，廣聯科技於2024年7月15日在聯交所主板上市，發售價為每股4.7元。於 2024年7月15日至2025年1月2日期間，股份由上市價4.7元上漲至2025年1月2日收市價 27元，升幅達474%。截至2025年1月14日，該公司股份收市價為29.7元，較上市價4.7元上升532%。

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