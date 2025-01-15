同時，集團及旗下城巴將支持巨正源氫能科技積極推動液氫項目在東莞立沙島精細化工園區落地，共同推動液氫示範應用。集團目前持有匯達交通服務70%股權，匯達交通為集團旗下非全資擁有附屬公司，而城巴是匯達交通的全資子公司。

巨正源氫能科技為廣東省屬國有獨資大型骨幹企業集團廣物控股旗下巨正源股份，在氫能產業上的全資子公司，依托巨正源股份在東莞市立沙島投資建設「年均120萬噸丙烷脫氫制高性能聚丙烯項目」，副產年均5萬噸的氫氣，作為大灣區氫能供應保障基地之角色，積極推動整合「氣、車、站、用」全鏈條助力燃料電池汽車的示範應用。

漢思集團行政總裁楊冬表示，他們深信是次協議有望發揮強大協同效應，垂直整合氫能供應商及主要的終端用戶，透過巨正源氫能科技於氫能產業的優勢，有望取得較傳統石化能源更具成本優勢之氫供應，有助集團及城巴獲得充足及具成本效益的氫氣供應，與城巴零排放轉型計劃相輔相成。

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