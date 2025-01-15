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建銀國際降海底撈目標價 因客流量跌拖低同店銷售增長

建銀國際下調海底撈（6862）目標價，由原來17.9元降至16.9元，但維持「跑贏大市」評級。建銀國際報告指，海底撈2024年下半年的業績遜於預期，考慮到客流量放緩，將2024年下半年的銷售額增長預測由增長15%降至跌3%。

該行指，在暑假強勁的客流量支持下，2024年7至8月海底撈取得單位數銷售增長後，但隨後已出現銷售放緩的情況，並在10月轉跌，並一直持續至12月早後時間。

該行指，非假期時段的消費情緒疲弱導致下跌，並預期海底撈的同店銷售因客流量下跌8%下，2024年下半年同店銷售將跌至僅得低單位數的按年增長。

該行預期，海底撈的翻枱率將下跌，由2023年下半年的每天4.3次跌至2024年下半年的每次僅4次，而下半年海底撈的折扣減少及推出新高價菜單，將帶來客單價5%的改善。

海底撈在2024年下半年淨開店24間，帶來了2%的銷售成長，而有利的原材料成本將令毛利率在2024年下半年上升1.5個百分點，達至60.5%。

另外，該行指由於冷冬及競爭常態化，海底撈的收入由2024年12月下旬至2025年1月取得持續改善，並預期店效亦會改善。而餐牌更新及消費券將帶動客流量溫和增長。

   

該行預期新開店舖將成為收入主要增長引擎，海底撈計劃為其子品牌「焰请·烤肉铺子」新開100間門店，代表其多品牌策略的加速。該行預期在門店增長6%的支持下，2025財年的收入增長7%，客單價將維持平穩，而翻枱率將在2025年全年重回每次4.2次水平。

 

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