美麗華指，由於今次交易為主要及關連交易，因此需獲獨立股東通過。恒地須促使拆卸，並將原香檳大厦重建成與灣仔問月酒店水準相符或更佳的高端新酒店。美麗華無需因此就重建向恒地及承建商支付費用。

美麗華指，新酒店將發展成23層高酒店，將設有99間客房，並附設商舖、餐廳、宴會廳、21個私家車位及2個電單車位，總樓面逾13.78萬平方呎。根據交易條款，美麗華已於今日支付一成交易代價作為訂金，餘額將分期付款，其將以內部資源應付。其認為，新酒店設有有蓋上落客區，加上酒店大堂樓層高達9米，因此可吸引更多高端客戶，並實現更高平均價，並能紓緩The Mira Hong Kong房間緊張的壓力。

該集團續指，其擬收購香檳大厦的項目公司，收購物業總成本約21.15億元，當中包括美麗華應佔的一成業權的部份，涉資約1.9億元。