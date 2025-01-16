美國12月核心通脹意外降溫，增強了聯儲局可能更早減息的預期。摩根士丹利建議為聯儲局3月減息布倉。包括紐約聯儲行長在內的多名聯儲局官員對通脹繼續回落抱有信心，但提醒稱通脹率還要一段時間才能達到目標。

個股方面，華爾街銀行業績傲人，摩根大通淨利潤位居華爾街之首，第四財季交易業務收入創歷年同期最高，高盛當季利潤增長逾一倍。花旗下調盈利展望，但宣布未來幾年將回購200億美元股票。摩根大通CEO戴蒙表示，未來幾年他將繼續執掌該行，任命新的首席運營官不會影響交棒時間表。

其他消息。據報特朗普考慮頒布行政令，暫停執行針對TikTok的「不賣就禁」法60到90天。以色列與哈馬斯達成加沙停火協議。

道瓊斯工業平均指數收漲703點，升幅1.66%，報43221點。標普500指數收漲107點，升幅1.84%，報5949點。納斯達克綜合指數收漲466點，或2.46%，報19511點。

高盛升6.02%，報605.92美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻211點，而Salesforce跌0.74%，報321.16元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報237.87元，升1.96%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報195.55元，升3.1%，亞馬遜(美：AMZN)收市報223.35元，升2.56%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報617.12元，升3.84%，英偉達(美：NVDA)收市報136.24元，升3.4%，微軟(美：MSFT)收市報426.31元，升2.55%，Tesla (美：TSLA)收市報428.22元，升8.03%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.33%，報515點。德國DAX指數收漲1.5%，報20574點；法國CAC 40指數漲0.69%，報7474點；英國富時100指數收漲1.22%，報8301點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.98%，報6552點。

美國2年期債息曾跌最多2.55%，是2024年11月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見4.2553厘，是1月10日4.2536厘後最低。收市報4.2638厘，是1月2日後收市新低，當日報4.2395厘。連跌2日，累計跌0.1156厘，對上一次連跌2日是1月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年12月27日。

美國10年期債息曾跌最多3.29%，是2024年8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%。低見4.6348厘，是1月7日4.6037厘後最低。收市報4.6531厘，是1月6日後收市新低，當日報4.63厘。第1日陰燭。

美2年期10年期債息差，曾收窄至36.878基點，是1月14日35.894基點後最窄。收市報38.513基點，是1月10日後收市新低，當日報37.582基點。

美3個月10年期債息蔶，曾收窄至31.521基點，是1月7日25.796基點後最窄。收市報34.129基點，是1月6日後收市最窄，當日報32.591基點。

金龍指數曾升最多1.29%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.93%。高見6572.55點，是1月8日6590.98點後最高。收市報6552.03點，是1月8日後收市新高，當日報6587.35點。連升2日，累計升196.57點，對上一次連升2日是2024年12月23日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2024年11月13日。

道指曾升最多1.89%，是2024年12月20日後最大升幅，當日升幅為2.06%。高見43323.49點，是2024年12月26日43373.98點後最高。收市報43221.55點，是2024年12月26日後收市新高，當日報43325.8點。連升3日，累計升1283.1點，對上一次連升3日是2024年12月23日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月24日。

標指曾升最多2.01%，是2024年11月6日後最大升幅，當日升幅為2.65%。高見5960.61點，是1月7日6000.68點後最高。收市報5949.91點，是1月6日後收市新高，當日報5975.38點。連升3日，累計升122.87點，對上一次連升3日是2024年12月24日。

納指曾升最多2.65%，是2024年11月6日後最大升幅，當日升幅為3.04%。高見19548.9點，是1月7日19940.21點後最高。收市報19511.23點，是1月6日後收市新高，當日報19864.98點。

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