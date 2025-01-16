個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.43%，折合報380.32元；阿里巴巴（9988）升0.93%，折合報80.23元；美團（3690）升0.73%，折合報144.96元；匯控（0005）升1.39%，折合報77.91元；建行（0939）升1.5%，折合報6.03元。

道期現升0.174%；標期現升0.17%；納期現升0.16%。日本東證指數現升0.5%；韓國KOSPI指數現升1.32%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.54%。

VIX指數隔晚跌13.84%或2.59點，報16.12點。

紐油現升0.47%或0.37美元，報80.42美元；布油現升2.64%或2.11美元，報82.03美元；金價現跌0.05%或1.38美元，報2694.94美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或13.5美元，報9167.5美元。比特幣現升0.14%或143.03美元，報99821.93美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.6511厘。

今日焦點股份可留意：

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。

美麗華（0071）31.2億向恒地收購香檳大厦擬改建高端酒店。

東方航空（0670）去年12月客運力投入升7%，超疫情前。

建銀國際降海底撈（6862）目標價，因客流量跌拖低同店銷售增長。

德昌電機（0179）9個月銷售額跌5%，料全年跌中個位數百分比。

漢思（0554）城巴與巨正能源簽訂氫能供應合作協議 支持東莞精細化工園區落地。

廣聯科技（2531）被證監點名股權高度集中。

南方航空（1055）去年12月客運運力升3%，國際升20%。

銀娛（0027）宣布4月起員工加薪。

美團（3690）伙相達生物在港推居家快檢服務。

平保增持招行（2318）至5%以上。

永嘉（3322）：高級時裝零售第四季同店銷售跌4%。

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