moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升170點 夜期高水140點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升170點或0.88%，報19456點，即月恒指夜期升114點，報19426點，夜期高水140點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.43%，折合報380.32元；阿里巴巴（9988）升0.93%，折合報80.23元；美團（3690）升0.73%，折合報144.96元；匯控（0005）升1.39%，折合報77.91元；建行（0939）升1.5%，折合報6.03元。

道期現升0.174%；標期現升0.17%；納期現升0.16%。日本東證指數現升0.5%；韓國KOSPI指數現升1.32%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.54%。

VIX指數隔晚跌13.84%或2.59點，報16.12點。

紐油現升0.47%或0.37美元，報80.42美元；布油現升2.64%或2.11美元，報82.03美元；金價現跌0.05%或1.38美元，報2694.94美元；LME 銅期貨隔晚升0.14%或13.5美元，報9167.5美元。比特幣現升0.14%或143.03美元，報99821.93美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.6511厘。

今日焦點股份可留意：

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。

美麗華（0071）31.2億向恒地收購香檳大厦擬改建高端酒店。

東方航空（0670）去年12月客運力投入升7%，超疫情前。

建銀國際降海底撈（6862）目標價，因客流量跌拖低同店銷售增長。

德昌電機（0179）9個月銷售額跌5%，料全年跌中個位數百分比。

漢思（0554）城巴與巨正能源簽訂氫能供應合作協議 支持東莞精細化工園區落地。

廣聯科技（2531）被證監點名股權高度集中。

南方航空（1055）去年12月客運運力升3%，國際升20%。

銀娛（0027）宣布4月起員工加薪。

美團（3690）伙相達生物在港推居家快檢服務。

平保增持招行（2318）至5%以上。

永嘉（3322）：高級時裝零售第四季同店銷售跌4%。

 

其他報道

美債息急跌 道指升703點 創1個月最大升幅及3周高

北水增持中行 減持微盟