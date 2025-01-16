恒指今早高開168點或0.88%，報19454點，大市成交金額24億元；國指今早高開64點或0.93%，報7076點。恒生科技指數開市報4423點，升1.37%。上升股份比例為11.01%，下跌為1.91%，無升跌為87.07%。