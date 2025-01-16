恒指今早高開168點或0.88%，報19454點，大市成交金額24億元；國指今早高開64點或0.93%，報7076點。恒生科技指數開市報4423點，升1.37%。上升股份比例為11.01%，下跌為1.91%，無升跌為87.07%。
藍籌63隻升，4隻下跌，16隻無升跌。網易（9999）升4.33%，報161.5元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌0.46%，報108.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報161.5元，升4.33%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.28元，無升跌。
恒指升穿10天線(19331.61點)。科指升穿20天線(4398.3點)，上試50天線(4427.52點)。
周大福創建（0659）：建議發行7.8億可換股債券。無成交，報7.66元。
大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。無成交，報1.34元。
美麗華（0071）31.2億向恒地收購香檳大厦擬改建高端酒店。無成交，報9.12元。
東方航空（0670）去年12月客運力投入升7%，超疫情前。開市報2.64元，無升跌。
建銀國際降海底撈（6862）目標價，因客流量跌拖低同店銷售增長。開市報14.16元，升1.14%。
德昌電機（0179）9個月銷售額跌5%，料全年跌中個位數百分比。開市報10.8元，無升跌。
漢思（0554）城巴與巨正能源簽訂氫能供應合作協議 支持東莞精細化工園區落地。無成交，報0.237元。
廣聯科技（2531）被證監點名股權高度集中。無成交，報28.35元。
南方航空（1055）去年12月客運運力升3%，國際升20%。開市報4.04元，無升跌。
銀娛（0027）宣布4月起員工加薪。開市報32元，跌0.31%。
美團（3690）伙相達生物在港推居家快檢服務。開市報146.7元，升1.52%。
平保增持招行（2318）至5%以上。開市報41.55元，升0.97%。
永嘉（3322）：高級時裝零售第四季同店銷售跌4%。無成交，報0.17元。
破頂股包括，方正控股（0418）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升2.52%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，開市報1.43元，升0.7%；渣打集團（2888）創52周高，見99.15元，開市報99.15元，升1.28%。
破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見38元，開市報38元，升2.15%；匯控（0005）創52周高，見76.95元，開市報76.95元，升1.25%。
創52周低，中國中藥（0570）低見1.97元，開市報1.97元，跌3.9%。
異動股
上升異動股，包括，十月稻田（9676）開市報6元，升14.94%；雋思集團（1412）開市報1.28元，升14.29%；多想雲（6696）開市報0.242元，升13.62%；量子思維（8050）開市報0.201元，升13.56%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.02元，升11.11%；中國天保集團（1427）開市報0.232元，升7.91%；利華控股集團（1346）開市報0.89元，升7.23%；宏強控股（8262）開市報0.082元，升6.49%；建德國際控股（0865）開市報0.017元，升6.25%；博雅互動（0434）開市報5.25元，升6.06%；微盟集團（2013）開市報2.36元，升4.89%。
下跌異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.094元，跌7.84%；常達控股（1433）開市報0.05元，跌5.66%；CHINANEWENERGY（1156）開市報0.103元，跌5.5%；新興光學（0125）開市報0.41元，跌4.65%；中國中藥（0570）見52周低1.97元，開市報1.97元，跌3.9%；壇金礦業（0621）開市報0.03元，跌3.23%；ＪＳ環球生活（1691）開市報1.63元，跌2.98%；交行（3328）開市報6元，跌2.6%；中國通號（3969）開市報3.18元，跌2.45%。
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