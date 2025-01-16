moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開168點 升穿10天線 科指升1.3% 升穿20天線 網易升4%

恒指今早高開168點或0.88%，報19454點，大市成交金額24億元；國指今早高開64點或0.93%，報7076點。恒生科技指數開市報4423點，升1.37%。上升股份比例為11.01%，下跌為1.91%，無升跌為87.07%。

藍籌63隻升，4隻下跌，16隻無升跌。網易（9999）升4.33%，報161.5元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌0.46%，報108.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報161.5元，升4.33%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報3.28元，無升跌。

恒指升穿10天線(19331.61點)。科指升穿20天線(4398.3點)，上試50天線(4427.52點)。

周大福創建（0659）：建議發行7.8億可換股債券。無成交，報7.66元。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。無成交，報1.34元。

美麗華（0071）31.2億向恒地收購香檳大厦擬改建高端酒店。無成交，報9.12元。

東方航空（0670）去年12月客運力投入升7%，超疫情前。開市報2.64元，無升跌。

建銀國際降海底撈（6862）目標價，因客流量跌拖低同店銷售增長。開市報14.16元，升1.14%。

德昌電機（0179）9個月銷售額跌5%，料全年跌中個位數百分比。開市報10.8元，無升跌。

漢思（0554）城巴與巨正能源簽訂氫能供應合作協議 支持東莞精細化工園區落地。無成交，報0.237元。

廣聯科技（2531）被證監點名股權高度集中。無成交，報28.35元。

南方航空（1055）去年12月客運運力升3%，國際升20%。開市報4.04元，無升跌。

銀娛（0027）宣布4月起員工加薪。開市報32元，跌0.31%。

美團（3690）伙相達生物在港推居家快檢服務。開市報146.7元，升1.52%。

平保增持招行（2318）至5%以上。開市報41.55元，升0.97%。

永嘉（3322）：高級時裝零售第四季同店銷售跌4%。無成交，報0.17元。

破頂股表現

破頂股包括，方正控股（0418）創52周高，見1.22元，開市報1.22元，升2.52%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，開市報1.43元，升0.7%；渣打集團（2888）創52周高，見99.15元，開市報99.15元，升1.28%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見38元，開市報38元，升2.15%；匯控（0005）創52周高，見76.95元，開市報76.95元，升1.25%。

破底股方面

創52周低，中國中藥（0570）低見1.97元，開市報1.97元，跌3.9%。

異動股

上升異動股，包括，十月稻田（9676）開市報6元，升14.94%；雋思集團（1412）開市報1.28元，升14.29%；多想雲（6696）開市報0.242元，升13.62%；量子思維（8050）開市報0.201元，升13.56%；長盈集團（控股）（0689）開市報0.02元，升11.11%；中國天保集團（1427）開市報0.232元，升7.91%；利華控股集團（1346）開市報0.89元，升7.23%；宏強控股（8262）開市報0.082元，升6.49%；建德國際控股（0865）開市報0.017元，升6.25%；博雅互動（0434）開市報5.25元，升6.06%；微盟集團（2013）開市報2.36元，升4.89%。

下跌異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）開市報0.094元，跌7.84%；常達控股（1433）開市報0.05元，跌5.66%；CHINANEWENERGY（1156）開市報0.103元，跌5.5%；新興光學（0125）開市報0.41元，跌4.65%；中國中藥（0570）見52周低1.97元，開市報1.97元，跌3.9%；壇金礦業（0621）開市報0.03元，跌3.23%；ＪＳ環球生活（1691）開市報1.63元，跌2.98%；交行（3328）開市報6元，跌2.6%；中國通號（3969）開市報3.18元，跌2.45%。

其他報道

周大福創建：建議發行7.8億可換股債券

港股ADR升170點 夜期高水140點 美期亞股升

美債息急跌 道指升703點 創1個月最大升幅及3周高

北水增持中行 減持微盟