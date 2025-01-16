消息亦補充指，討論的另一個選擇是透過降低起徵點將更多人納入最高稅級。

報道引述消息指，目前尚不清楚是否已敲定具體計劃，也不清楚政府是否會在初步諮詢後繼續進行。

報道稱，財政司司長辦公室發言人表示，在財政預算案的公眾諮詢過程中，收到了來自不同業界、不同階層市民的不同建議。不會對個別提議或猜測發表評論。

報道指，陳茂波1月5日在司長隨筆中表示，需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢。以「能者多付」為原則，儘量減低對一般普羅市民的影響。

香港去年實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬港元的納稅人的稅額時，首500萬港元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬港元的部分則以16%計算。該項舉措影響約12,000名納稅人，佔相關納稅人總數的0.6%。即使提高之後，與紐約和倫敦等許多其他金融中心相比，香港的所得稅稅率仍具有吸引力。在新加坡，邊際個人所得稅稅率最高為24%。

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