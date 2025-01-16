moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高收入人士薪俸稅稅率據報擬提高 另倡降起徵點

彭博社引述消息報道，港府正在研究連續第二年提高最高收入人群的稅收，以填補預算缺口。消息指，在最近幾周與公眾協商時，官員提出上調年薪500萬元或以上最高收入人群的薪俸税稅率至16%。

消息亦補充指，討論的另一個選擇是透過降低起徵點將更多人納入最高稅級。

報道引述消息指，目前尚不清楚是否已敲定具體計劃，也不清楚政府是否會在初步諮詢後繼續進行。

報道稱，財政司司長辦公室發言人表示，在財政預算案的公眾諮詢過程中，收到了來自不同業界、不同階層市民的不同建議。不會對個別提議或猜測發表評論。

報道指，陳茂波1月5日在司長隨筆中表示，需要保持香港簡單低稅制的競爭優勢。以「能者多付」為原則，儘量減低對一般普羅市民的影響。

香港去年實施薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬港元的納稅人的稅額時，首500萬港元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬港元的部分則以16%計算。該項舉措影響約12,000名納稅人，佔相關納稅人總數的0.6%。即使提高之後，與紐約和倫敦等許多其他金融中心相比，香港的所得稅稅率仍具有吸引力。在新加坡，邊際個人所得稅稅率最高為24%。

其他報道

特朗普據報擬頒布行政命令 暫停執行TikTok禁令60至90日

新世界曾升逾11%

加拿大已起草1500億加元美製品清單 應對美國潛在關稅

美財長人選：美元全球儲備貨幣地位對美國經濟至關重要

滬深三大指數上漲 人行進行3405億人幣逆回購

恒指高開168點 升穿10天線 科指升1.3% 升穿20天線 網易升4%

周大福創建：建議發行7.8億可換股債券

港股ADR升170點 夜期高水140點 美期亞股升

美債息急跌 道指升703點 創1個月最大升幅及3周高

北水增持中行 減持微盟

 