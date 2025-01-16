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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 總結餘上升

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌1.74點子至3.9153%，是2024年9月23日後最低，當日報3.73935%。對上一次連跌7日是2024年8月26日，當日拆息報3.97345%。

港元現報7.7876元貶值9點子，曾貶值最多16點子，報7.7883元，亦曾升值最多23點子，報7.7844元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為449.9億元，較再上一日增1.38億元，總結餘是1月7日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.05點子至2.89369%，是2024年9月17日後最低；1星期HIBOR跌20.29點子至3.43524%，是2024年9月19日後最低；2星期HIBOR跌7.07點子至3.9%，是1月14日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.48點子至3.9%，是2024年9月23日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4%，是1月15日後最低；12個月期HIBOR跌1.57點子至4%，是2024年10月2日後最低。

美元指數現報109.093升值0.003點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9702%，連續5日擴闊，利差是2024年9月23日後最闊，當日差距為-1.2299%。

對上一次連續5日擴闊，是2024年8月26日，當日利差報-1.417%。

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