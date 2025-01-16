美國商務部推出新一輪監管措施，要求台積電、三星電子等晶片生產商加強對客戶，尤其中國公司的審查和盡職調查。
商務部在新聞稿中表示，周三公布的制裁措施針對的是16間中國公司，這些企業「依北京的要求」幫助中國打造自己的晶片產業。黑名單中的企業包括算能科技，該公司涉嫌去年幫助華為獲得台積電晶片。
新聞稿稱，美國還將擴大對晶片代工企業（如台積電等為外部客戶生產晶片的公司）和封裝企業出口先進半導體的許可要求。除非這些晶片是為 「可信賴 」的客戶生產，並能證明處理器的性能低於規定的性能閾值，或者這些晶片是由經批准的封裝商封裝，否則將適用更嚴格的規定。
美國商務部長雷蒙多周三在聲明中指出，「這些規則將進一步有針對性地加強我們的控制，確保中國和其他試圖鑽法律空子和破壞美國國家安全的國家無法得逞。我們將繼續通過限制它們獲得先進半導體來保衛國家安全、我們會積極執行法規，主動應對新的和正在出現的威脅」。
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