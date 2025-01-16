碧桂園（2007）早前公布境外債務重組方案，一站式網上投資平台FSMOne（香港）環球債券部助理研究經理施家頌指出，若碧桂園能成功完成境外重組，境外債的回收價值有望同樣優於同儕。他相信碧桂園會盡快推出重組方案，爭取債權人的支持，以避開法院頒發清盤令，以及尋求獲得繼續營運的資格。
同時，在1月14日，集團已成功公布2023全年業績及2024年中期業績，這意味集團股票復牌在即，亦有望加速重組方案的進展。另外，雖然集團於2023年至2024上半年產生了高達約1,900億元人民幣的虧損，但尚未進入資不抵債的階段。
施家頌表示，由於碧桂園在違約前的資產負債表質量優於不少同儕，若集團成功完成境外重組，境外債的回收價值有望優於不少同儕。然而，集團仍面臨多項挑戰，這包括自身體量過大、債權人數目眾多、銷售額低迷及清盤呈請的要脅等，因此後續發展仍具較大的不確定性。
施家頌指出，控股股東楊氏家族會有較大誘因推進重組發展，進一步恢復集團的營運及銷售能力。畢竟成功重組後控股股東才可以得到馬來西亞森林城市項目的股權，改善營運表現後則有望從股價反彈中受益。
碧桂園於1月9日公布了境外債務重組方案的關鍵條款及業務發展的最新情況，指已與協調委員會就重組方案條款達成共識，預計此方案能減少境外債務最多116億美元，相當於全數境外債務的70%。
施家頌指出，重組方案的覆蓋範圍將會包括現有債券、銀團貸款及其他貸款融資，投資者可透過債券或貸款形式收取新債務工具。當中，大部分新債務工具均設有提前贖回時間表，參考年期為7.5至11.5年，對於選項三及四，平均加權年期將會較沒有本金削減的選項五新債務工具為短，但是新債務工具設有實物支付條款，因此選項三及四的新債務工具票面息率會較選項五為高。
這項重組計劃詳細內容尚未公開，根據彭博報導，此計劃亦未得到美元債的債權人小組同意，而該小組目前持有多於30億美元本金額的債券，與正式落實及執行重組方案仍有一段距離。
另外，有消息指碧桂園控股股東楊氏家族有意把本金額為11億美元的股東貸款，在重組後轉換為股票及森林城市項目股權。
其他報道
利園區推「噼哩啪啦新春 Party」活動 初一至初三設大型街頭競賽
MCL康怡戲院成人正價2D戲票減價至50元 早場、午夜場票價都有得減
特朗普據報擬頒布行政命令 暫停執行TikTok禁令60至90日
恒指高開168點 升穿10天線 科指升1.3% 升穿20天線 網易升4%