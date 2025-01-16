恒指今早高開168點，高位升378點，低位升113點，高低波幅265點。上升股份比例為32.46%，下跌為17.81%，無升跌為49.71%。

恒指半日升159點或0.83%，報19445點，大市成交金額829億元；國指升49點或0.71%，報7061點。恒生科技指數收報4401點，升0.86%。

藍籌股成交金額383.14億元，佔大市成交46.21%；科指成份股成交金額274.16億元，佔大市成交33.07%；國指成份股成交金額339.14億元，佔大市成交40.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.16%，至93.93億元，佔大市成交11.33%。牛熊證成交金額57.54億元，增加38.31%；窩輪成交金額36.38億元，減少12.11%。

藍籌62隻升，18隻下跌，3隻無升跌。宏橋（1378）升4.38%，收報11.92元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌1.5%，收報5.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報135.5元，升4.96%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報62.5元，跌1.34%。

恒指升穿10天線(19330.68點)，曾升穿20天線(19607.08點)、100天線(19576點)。科指曾升穿20天線(4397.19點)、50天線(4427.07點)。

北水南下合計淨流入36.1億元，較上日減少61.39%，連續第20日流入，累計流入1528.45億元。北水本月累計流入964.08億元，按月增加1%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.96%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.35%。高見19664.39點，是1月7日19668.65點後最高。連升3日，累計升571.54點，對上一次連升3日是2024年12月3日。第1日陰燭。

科指曾升最多2.88%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為3.75%。高見4489.47點，是2024年12月31日4507.55點後最高。連升3日，累計升179.41點，對上一次連升3日是2024年12月24日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.93%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見7146.95點，是1月6日7195.2點後最高。連升3日，累計升217.46點，對上一次連升3日是2024年12月27日。第1日陰燭。

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晶片股

中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報37.1元，跌0.27%。曾升最多6.99%，高見39.8元，是2020年7月16日39.9元後最高。

華虹半導體（1347）收報23.45元，升4.92%。

ASMPT（0522）收報73元，升0.9%。

新世界（0017）曾升逾11%。收報4.42元，升2.79%。

周大福創建（0659）：建議發行7.8億可換股債券。收報7.68元，升0.26%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。收報1.34元，無升跌。

美麗華（0071）31.2億向恒地收購香檳大厦擬改建高端酒店。收報9元，跌1.32%。

東方航空（0670）去年12月客運力投入升7%，超疫情前。收報2.64元，無升跌。

建銀國際降海底撈（6862）目標價，因客流量跌拖低同店銷售增長。收報14.22元，升1.57%。

德昌電機（0179）9個月銷售額跌5%，料全年跌中個位數百分比。收報10.56元，跌2.22%。

漢思（0554）城巴與巨正能源簽訂氫能供應合作協議 支持東莞精細化工園區落地。收報0.238元，升0.42%。

廣聯科技（2531）被證監點名股權高度集中。收報21.2元，跌25.22%。

南方航空（1055）去年12月客運運力升3%，國際升20%。收報3.96元，跌1.98%。

銀娛（0027）宣布4月起員工加薪。收報31.7元，跌1.25%。

美團（3690）伙相達生物在港推居家快檢服務。收報145.7元，升0.83%。

平保增持招行（2318）至5%以上。收報41.7元，升1.34%。

永嘉（3322）：高級時裝零售第四季同店銷售跌4%。收報0.17元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.07元，收報1.01元，升21.69%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.43元，收報2.42元，無升跌；老鋪黃金（6181）創上市新高，見315元，收報306元，升8.9%；國富氫能（2582）創上市新高，見129.1元，收報128.3元，升4.73%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1144.9元，收報1144.9元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1107.95元，收報1107.95元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.15元，收報1084.1元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1167.15元，收報1167.15元，升0.05%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.63元，收報4.62元，升1.54%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2元，收報1.79元，升0.56%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.78元，收報1.77元，升3.51%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.12元，收報0.12元，升18.81%；方正控股（0418）創52周高，見1.28元，收報1.15元，跌3.36%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報37.1元，跌0.27%；匯控（0005）創52周高，見77.5元，收報77.3元，升1.71%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠東控股國際（0036）低見0.29元，收報0.305元，跌4.69%；盛洋投資（0174）低見0.18元，收報0.18元，跌10.89%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.092元，收報0.104元，升8.33%；世紀城市國際（0355）低見0.114元，收報0.119元，跌4.03%；融太集團（1172）低見0.016元，收報0.018元，無升跌；北海康成－Ｂ（1228）低見0.095元，收報0.118元，升13.46%；中國生態旅遊（1371）低見0.15元，收報0.15元，跌11.76%；出門問問（2438）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；科笛－Ｂ（2487）低見4.47元，收報4.49元，跌6.26%；金源氫化（2502）低見0.325元，收報0.385元，跌18.95%。

21隻股份創52周低，其中十隻包括，協合新能源（0182）低見0.485元，收報0.49元，跌2%；博富臨置業（0225）低見4.75元，收報4.75元，跌1.04%；信德集團（0242）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；長江製衣（0294）低見0.92元，收報0.92元，跌8%；香港興業國際（0480）低見0.79元，收報0.8元，跌1.23%；中國中藥（0570）低見1.91元，收報1.93元，跌5.85%；金源發展國際實業（0677）低見0.355元，收報0.355元，跌2.74%；華科智能投資（1140）低見0.08元，收報0.086元，跌1.15%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；易大宗（1733）低見1.03元，收報1.05元，升0.96%。

異動股

上升異動股，包括，量子思維（8050）收報0.24元，升35.59%；財訊傳媒（0205）收報0.22元，升22.22%；利華控股集團（1346）創上市新高，見1.07元，收報1.01元，升21.69%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.12元，收報0.12元，升18.81%；雅視光學（1120）收報1.64元，升17.14%；亞洲富思（8413）收報0.138元，升16.95%；長盈集團（控股）（0689）收報0.021元，升16.67%；恒發光學（1134）收報0.3元，升15.38%；加和國際控股（8513）收報0.169元，升14.19%；科濟藥業－Ｂ（2171）創52周高，見11.78元，收報11.1元，升13.96%。

下跌異動股，包括，廣聯科技控股（2531）收報21.2元，跌25.22%；中國衛生集團（0673）收報0.34元，跌22.73%；新娛科控股（6933）收報0.2元，跌19.68%；金源氫化（2502）創上市新低，見0.325元，收報0.385元，跌18.95%；大人國際（1957）收報0.28元，跌17.65%；綜合環保集團（0923）收報0.015元，跌16.67%；中國生命集團（8296）收報0.355元，跌14.46%；運興泰集團（8362）收報0.054元，跌12.9%；北京體育文化（1803）收報0.07元，跌12.5%；中國生態旅遊（1371）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌11.76%；中國恒有源集團（8128）收報0.038元，跌11.63%。

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