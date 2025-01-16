陳茂波今日在微眾科技揭牌暨合作簽約儀式致辭，指出科技在推動金融服務的發展扮演重要角色，特區政府一直銳意發展金融科技，去年香港金融科企的數目就超過1,100家，按年上升15%，當中包括8家數字銀行和4家數字保險公司。

他續稱，微眾科技落戶香港，代表着更多跨境、跨界別的創科合作。香港有國際化的創科氛圍，例如，在接近4,700家初創中，有接近20%的創辦人來自海外國家。政府也為創新提供政策和監管的支持，包括設立金融科技監管沙盒，鼓勵科企加快研發新產品和服務。截至2024年11月底，共有接近360個金融科技項目在沙盒試行。

總的來説，香港提供了一個對創科探索友善的環境，以及國際化的測試和應用場景。隨着更多內地的金融和其他技術來港，必將引發更多的技術交流和互學互鑑，為香港以至區域的科技創新事業注入新的能量。

陳茂波說，微眾銀行作為微眾科技的母公司，是內地首家數字銀行，以深圳為家，為小微企業和民眾提供普惠金融服務，它的「微粒貸」、「微業貸」廣受歡迎。微眾銀行在香港設立科技公司，對豐富香港金融科技的生態、貢獻香港創科的發展，具積極意義。

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