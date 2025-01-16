moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

嘉信理財：看好美股通訊及金融板塊 港股及A股中短期會面臨波動

嘉信理財今日發布2025環球及美國市場展望，嘉信理財香港理財顧問林長傑指，過去一年，指數層面的市況表面看似平靜，但內部有不少波動。而今年美股整體將有不錯表現，但波動幅度或會較去年更大。從現在的情況來看，市場處於相對健康的位置，標普500指數穩高於其50日和200日移動均線。

林長傑續指，今年標普500指數平均增長或將為5.3%。具體板塊方面，較看好通訊板塊及金融板塊，相信金融板塊會受惠於暫時的高息環境。他又指出，非必需品消費板塊可能跑輸大市。

此外，林長傑認爲，特朗普重返白宮後一段時間是政策密集出台階段，内地及香港股市中短期會面臨波動。但他認爲，特朗普加徵關稅幅度未必如預期高，或僅為談判籌碼，相信中長期而言A股及港股表現將未算太過悲觀。

嘉信理財香港理財顧問郭明燊表示，去年下半年，標普500指數變化與10年期國債收益率之間的滾動一年相關值回升至近乎零，如這種情況持續到2025年，市場與通脹的關係可能會重新回到有利位置。然而，如通脹波動性再次升溫，股票便可能會面臨更多衍生自債券的風險。

其他報道

陳茂波：去年香港金融科企去年增15%至1100家

【有片：埋身擊】美元兌日圓或稍為回落 惟大跌機會微

半日沽空金額增7% 騰訊沽空減14%

港股升幅收窄 恒指半日升159點 科指升0.8% 中芯倒跌

利福中國今早起停牌 待公布私有化消息

FSMOne：倘碧桂園完成境外重組 境外債回收價值有望優於同儕

利園區推「噼哩啪啦新春 Party」活動 初一至初三設大型街頭競賽

滬深三大指數半日小幅高收 滬指升0.21%

美國新增晶片限制措施 16間中國公司列入黑名單

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 總結餘上升

Gucci母企出售巴黎三個物業六成股權 套現8.4億歐元

MCL康怡戲院成人正價2D戲票減價至50元 早場、午夜場票價都有得減

日本央行下周加息機會增 日圓兌港元重上5算

高收入人士薪俸稅稅率據報擬提高 另倡降起徵點

特朗普據報擬頒布行政命令 暫停執行TikTok禁令60至90日

新世界曾升逾11%

加拿大已起草1500億加元美製品清單 應對美國潛在關稅

美財長人選：美元全球儲備貨幣地位對美國經濟至關重要

滬深三大指數上漲 人行進行3405億人幣逆回購

恒指高開168點 升穿10天線 科指升1.3% 升穿20天線 網易升4%

周大福創建：建議發行7.8億可換股債券