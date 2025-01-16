嘉信理財今日發布2025環球及美國市場展望，嘉信理財香港理財顧問林長傑指，過去一年，指數層面的市況表面看似平靜，但內部有不少波動。而今年美股整體將有不錯表現，但波動幅度或會較去年更大。從現在的情況來看，市場處於相對健康的位置，標普500指數穩高於其50日和200日移動均線。
林長傑續指，今年標普500指數平均增長或將為5.3%。具體板塊方面，較看好通訊板塊及金融板塊，相信金融板塊會受惠於暫時的高息環境。他又指出，非必需品消費板塊可能跑輸大市。
此外，林長傑認爲，特朗普重返白宮後一段時間是政策密集出台階段，内地及香港股市中短期會面臨波動。但他認爲，特朗普加徵關稅幅度未必如預期高，或僅為談判籌碼，相信中長期而言A股及港股表現將未算太過悲觀。
嘉信理財香港理財顧問郭明燊表示，去年下半年，標普500指數變化與10年期國債收益率之間的滾動一年相關值回升至近乎零，如這種情況持續到2025年，市場與通脹的關係可能會重新回到有利位置。然而，如通脹波動性再次升溫，股票便可能會面臨更多衍生自債券的風險。
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