moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

嘉信理財料今年全球GDP增長約3%

嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop展望今年環球及美國市場時表示，預計2025年全球GDP增長將與去年相若，穩定增長大概3%。儘管美國和中國兩大經濟體的經濟增長預計將放緩，但其他國家的情況將會有所改善，且不會有前45大經濟體國家進入衰退。該行亦預計盈利將會改善，而在央行減息的加成下，估值上升或會提高MSCI歐澳遠東指數中國際已發展類別股票的回報。

Jeffrey Kleintop表示，在特朗普第二任期內，對其他地區徵收額外關稅的前景對經濟和盈利增長將構成下行風險，同時也可能對通脹造成上行風險。若如提議般加徵關稅，貿易夥伴或會作出對等的反擊。受影響較大的國家將包括美國、加拿大、墨西哥和中國。

他續指，考慮到通脹的上行風險，相信美國聯儲局可能會在2025年的會議上保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度小，全年或減息1至2次，本周期的最終利率處於3.5厘至4厘之間是合理的。

其他報道

陳茂波：去年香港金融科企去年增15%至1100家

【有片：埋身擊】美元兌日圓或稍為回落 惟大跌機會微

半日沽空金額增7% 騰訊沽空減14%

港股升幅收窄 恒指半日升159點 科指升0.8% 中芯倒跌

利福中國今早起停牌 待公布私有化消息

FSMOne：倘碧桂園完成境外重組 境外債回收價值有望優於同儕

利園區推「噼哩啪啦新春 Party」活動 初一至初三設大型街頭競賽

滬深三大指數半日小幅高收 滬指升0.21%

美國新增晶片限制措施 16間中國公司列入黑名單

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌7日 總結餘上升

Gucci母企出售巴黎三個物業六成股權 套現8.4億歐元

MCL康怡戲院成人正價2D戲票減價至50元 早場、午夜場票價都有得減

日本央行下周加息機會增 日圓兌港元重上5算

高收入人士薪俸稅稅率據報擬提高 另倡降起徵點

特朗普據報擬頒布行政命令 暫停執行TikTok禁令60至90日

新世界曾升逾11%

加拿大已起草1500億加元美製品清單 應對美國潛在關稅

美財長人選：美元全球儲備貨幣地位對美國經濟至關重要

滬深三大指數上漲 人行進行3405億人幣逆回購

恒指高開168點 升穿10天線 科指升1.3% 升穿20天線 網易升4%