Jeffrey Kleintop表示，在特朗普第二任期內，對其他地區徵收額外關稅的前景對經濟和盈利增長將構成下行風險，同時也可能對通脹造成上行風險。若如提議般加徵關稅，貿易夥伴或會作出對等的反擊。受影響較大的國家將包括美國、加拿大、墨西哥和中國。

他續指，考慮到通脹的上行風險，相信美國聯儲局可能會在2025年的會議上保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度小，全年或減息1至2次，本周期的最終利率處於3.5厘至4厘之間是合理的。

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