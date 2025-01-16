嘉信理財董事總經理及首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop展望今年環球及美國市場時表示，預計2025年全球GDP增長將與去年相若，穩定增長大概3%。儘管美國和中國兩大經濟體的經濟增長預計將放緩，但其他國家的情況將會有所改善，且不會有前45大經濟體國家進入衰退。該行亦預計盈利將會改善，而在央行減息的加成下，估值上升或會提高MSCI歐澳遠東指數中國際已發展類別股票的回報。
Jeffrey Kleintop表示，在特朗普第二任期內，對其他地區徵收額外關稅的前景對經濟和盈利增長將構成下行風險，同時也可能對通脹造成上行風險。若如提議般加徵關稅，貿易夥伴或會作出對等的反擊。受影響較大的國家將包括美國、加拿大、墨西哥和中國。
他續指，考慮到通脹的上行風險，相信美國聯儲局可能會在2025年的會議上保持政策穩定，採取更為謹慎的減息步伐。除非勞動市場出現重大疲弱，否則聯儲局減息的步伐可能會比預期慢且幅度小，全年或減息1至2次，本周期的最終利率處於3.5厘至4厘之間是合理的。
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