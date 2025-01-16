市場研究機構Canalys發表報告指出，去年中國智能手機市場出貨量按年升4%至2.85億部，結束兩年下跌趨勢。當中，vivo以17%市佔率排行首位，出貨量按年增長11%至4930萬部。其次，華為出貨量按年增長37%至4600萬部。蘋果（美：AAPL）、OPPO及榮耀分別排名第三、第四及第五，市佔率均為15%。
去年第四季，中國智能手機出貨量按年升5%至7740萬部，其中蘋果在中國智能手機出貨量按年下跌25%至1310萬部，市佔率為17%，按年減少7個百分點，主要由於來自國內品牌的競爭加劇。另外，Canalys指蘋果於季內除了透過季節性促銷活動推動銷售外，還透過渠道管理改善零售體驗、提供以舊換新計劃和擴大免息分期付款計劃的覆蓋範圍，從而提高其高端競爭力和用戶保留率。
展望今年，Canalys研究分析師Lucas Zhong預測，中國智能手機市場出貨量將超過2.9億部，這得益於中國政府的補貼政策，而且供應商已經開始為渠道和供應做準備，同時產品體驗的進一步升級，例如更長的電池壽命、更輕薄的設計、創新的外形尺寸和增強的人工智能驅動的作業系統體驗。
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