去年第四季，中國智能手機出貨量按年升5%至7740萬部，其中蘋果在中國智能手機出貨量按年下跌25%至1310萬部，市佔率為17%，按年減少7個百分點，主要由於來自國內品牌的競爭加劇。另外，Canalys指蘋果於季內除了透過季節性促銷活動推動銷售外，還透過渠道管理改善零售體驗、提供以舊換新計劃和擴大免息分期付款計劃的覆蓋範圍，從而提高其高端競爭力和用戶保留率。

展望今年，Canalys研究分析師Lucas Zhong預測，中國智能手機市場出貨量將超過2.9億部，這得益於中國政府的補貼政策，而且供應商已經開始為渠道和供應做準備，同時產品體驗的進一步升級，例如更長的電池壽命、更輕薄的設計、創新的外形尺寸和增強的人工智能驅動的作業系統體驗。

其他報道

嘉信理財料今年全球GDP增長約3%

嘉信理財：看好美股通訊及金融板塊 港股及A股中短期會面臨波動

陳茂波：去年香港金融科企增15%至1100家

【有片：埋身擊】美元兌日圓或稍為回落 惟大跌機會微

半日沽空金額增7% 騰訊沽空減14%

港股升幅收窄 恒指半日升159點 科指升0.8% 中芯倒跌

利福中國今早起停牌 待公布私有化消息

FSMOne：倘碧桂園完成境外重組 境外債回收價值有望優於同儕

利園區推「噼哩啪啦新春 Party」活動 初一至初三設大型街頭競賽

滬深三大指數半日小幅高收 滬指升0.21%

美國新增晶片限制措施 16間中國公司列入黑名單