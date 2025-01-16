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台積電今年資本支出預測 多過市場預期

台積電預期，2025年資本支出380億美元至420億美元，多過市場預期351.5億美元。第一季表現方面，台積電預期銷售額250億美元至258億美元，同樣高過市場預期的244.3億美元；預計毛利率57%至59%，低過市場預期的56.9%；預計營業利益率46.5%至48.5%，市場預期為46.4%。

第四季度業績方面，淨利潤3747億元台幣，按年增57%，高過市場預期的3698.4億元台幣；毛利率由上季的57.8%升至59%，好過市場預期的58.5%；營業利潤4257.1億元台幣，按年升64%，好過市場預期的4114.2億元台幣；營業利益率由上季的47.5%升至49%，好過市場預期的48.1%；銷售額8684.6億元台幣，按年升39%，好過市場預期的8553.4億元台幣。

2024年業績方面，銷售額2.89萬億元台幣，按年增34%，略高過市場預期的2.88萬億元台幣；研發支出2041.8億元台幣，按年增12%，高過市場預期的2059.8億元台幣。

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