第四季度業績方面，淨利潤3747億元台幣，按年增57%，高過市場預期的3698.4億元台幣；毛利率由上季的57.8%升至59%，好過市場預期的58.5%；營業利潤4257.1億元台幣，按年升64%，好過市場預期的4114.2億元台幣；營業利益率由上季的47.5%升至49%，好過市場預期的48.1%；銷售額8684.6億元台幣，按年升39%，好過市場預期的8553.4億元台幣。

2024年業績方面，銷售額2.89萬億元台幣，按年增34%，略高過市場預期的2.88萬億元台幣；研發支出2041.8億元台幣，按年增12%，高過市場預期的2059.8億元台幣。

其他報道

Canalys：去年中國手機出貨量升4% 蘋果第四季出貨量跌25%

嘉信理財料今年全球GDP增長約3%

嘉信理財：看好美股通訊及金融板塊 港股及A股中短期會面臨波動

陳茂波：去年香港金融科企增15%至1100家

【有片：埋身擊】美元兌日圓或稍為回落 惟大跌機會微

半日沽空金額增7% 騰訊沽空減14%

港股升幅收窄 恒指半日升159點 科指升0.8% 中芯倒跌

利福中國今早起停牌 待公布私有化消息

FSMOne：倘碧桂園完成境外重組 境外債回收價值有望優於同儕

利園區推「噼哩啪啦新春 Party」活動 初一至初三設大型街頭競賽

滬深三大指數半日小幅高收 滬指升0.21%