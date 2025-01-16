雖然2024年整體招聘市場放緩，僱主採取較為審慎的招聘策略，市場整體招聘廣告數字按年下跌一成，而願意聘用應屆畢業生的招聘廣告數字則錄得 37%的跌幅，反映招聘市場活躍程度下降，以及僱主可能更偏向尋找有相關工作經驗的求職者。

此消彼長下，畢業生之間的就業競爭更為激烈，歡迎應屆畢業生申請的招聘廣告的平均申請數字按年大升123%，同時比整體招聘廣告的平均申請數字高出13%。

平台數據又顯示，在求職方面，以「市場營銷及傳訊」、「銀行/金融」、「資訊及通訊科技」、「行政及辦公室支援」以及「會計」的增長最多，反映相關從業員求職或轉工意欲偏高，傾向主動出擊。

此外，「海外調職」成為平台年度熱門搜尋關鍵詞，其搜尋量在過去一年躍升124%，顯示打工仔渴望探索海外工作機會，希望覓到更符合其職涯規劃的工作目的地。

Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳指，隨着整體工作申請增多令求職者揾工更具挑戰性，要在芸芸候選人中突圍而出，首先要增加個人檔案的可見程度。透過定期更新在招聘平台上的個人檔案，可以讓平台的 AI 功能更準確地推薦符合自身資歷的工作機會。此外，亦鼓勵求職者在履歷中加入所從事行業的關鍵字及相關技能，以便讓僱主留下印象，增加面試機會。

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