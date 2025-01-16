《路透社》報道，美國前副總統彭斯（Mike Pence）今日（16日）將在香港出席瑞銀財富論壇，預計他將在會上談到美國大選及其對全球的影響。
瑞銀集團舉辦「2025瑞銀財富透視」研討會，根據其會議議程，彭斯將參與題目為「內幕觀點：迎接美國與世界的新未來」(An insider view: a new future unfolds for the US and the world)的主題對話，談及美國大選及其對全球影響，並剖析美國的國際關係、經濟政策和地緣政治動態。瑞銀向《路透社》表示，彭斯參加此次會議是客戶專屬活動，不向傳媒開放。
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