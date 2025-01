瑞銀集團舉辦「2025瑞銀財富透視」研討會,根據其會議議程,彭斯將參與題目為「內幕觀點:迎接美國與世界的新未來」(An insider view: a new future unfolds for the US and the world)的主題對話,談及美國大選及其對全球影響,並剖析美國的國際關係、經濟政策和地緣政治動態。瑞銀向《路透社》表示,彭斯參加此次會議是客戶專屬活動,不向傳媒開放。

