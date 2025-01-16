老牌主板公司實力建業（0519）宣布，股東於昨天的股東特別大會通過決議，批准公司更改名稱為「諾科達科技集團」，其正積極完成所需程序及手續，儘快落實名稱更改。該集團指，新的公司名將更好地反映集團的業務發展現況及其未來發展方向，向市場提供一個嶄新企業形象，有助把握未來發展的潛在商機。
該集團早於2023年成功設立諾科達智駕公司，致力於探索及佈局人工智能和自動駕駛科技領域的創新應用。諾科達智駕正逐步打開香港及海外的人工智能機器人應用市場，目前已投入市場的多款AI應用產品，涵蓋環衛、巡邏、倉儲、物流及運輸等工商業及特殊場景領域，並聯合人工智能科技企業，運用領先的自動駕駛技術，共同打造具世界競爭力的產品及服務，旨在於香港及全球推廣高科技自動駕駛產品。
該集團主要業務為物業發展、物業投資、投資控股及自動駕駛。其於2023年設立諾科達智駕，並於2024年設立自動駕駛分部，專注於發展環衛、巡邏、倉儲、物流及運輸等特定場景下自動駕駛技術的相關產品及服務。其擬於全球範圍推廣高科技產品。
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