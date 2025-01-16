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據報再有三家全球對沖基金將落戶本港

《彭博社》引述知情人士報道，再有3家全球對沖基金在香港擴張，包括美國多策略公司Hudson Bay Capital Management LP、英國信用資產管理公司Sona Asset Management和紐約的Centiva CapitalLP將在香港建立據點。

根據政府記錄文件，管理着約200億美元資產的Hudson Bay於10月在香港註冊成立一家公司。至目前為止，該公司在香港招聘的員工中，包括領導Segantii Capital Management Ltd.亞洲業務開發團隊的Jack Truong，以及曾在Segantii做可轉債交易員的Dong Yinfei。

Sona主要從事歐洲的公共和私募信貸，管理着101億美元資產。根據文件，該公司於8月在港成立了一家子公司。知情人士稱，該公司正尋求調派員工及招聘新員工為其提供服務。

根據香港證監會網站的訊息，3年前將業務擴展到新加坡的Centiva Capital，11月末獲得設立香港辦事處的監管牌照。知情人士透露，亞洲主管Matthew Haudenschield和股權資本市場交易員Piers Cassidy等員工，在新加坡受到新冠疫情限制後調到香港。

 

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