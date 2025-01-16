財政司長陳茂波今日出席「推動數據要素流通 促進數字經濟新質生產力發展」峰會（下稱「峰會」）時表示，金管局推出的「商業數據通」便利金融機構向企業審批貸款。自推出以來，截至去年底，已促成超過42 000宗貸款申請和審查，涉及的信貸批核總額超過350億元。
他又指，現時政府已加快步伐建設數碼港的人工智能超算中心，其首階段設施亦已於去年底投入服務，同時不斷優化本地電子支付系統的功能和普及性，促進與更多海內外地區的支付系統聯通，為民眾出行消費提供便利。在數碼轉型方面，其中一個重點是助力中小企業轉型。就此，政府已提供資助支持予零售及餐飲業中小企，內容包括電子支付、線上推廣、客戶管理系統等。
該「峰會」有逾300位參與者出席，並在會上成立了「國際數據產業聯盟」，將建立統一的行業標準和規範，以確保數據的安全性、隱私保護以及數據品質；聯盟亦將為成員搭建交流合作平台，促進產業鏈上下游直接實現資源共用與技術互補。
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