近日有機會讀到有關疫苗治癌的文章，可以順道分享一下。在這方面或者美股有更多更好選擇，當然也會一晚升或跌你三五十個巴仙，只是感覺上不會有那麼多「小動作」？

話說回來，港股當中也有不少做治癌相關業務的生物醫藥企業，但部分生科股（俗稱B仔股）近日都趁高配股集資，筆者也不打算就此開名，反正研究及投資的機會是來日方長，過年時談論也百無禁忌。

隨着醫學研究的突破，「感染可刺激免疫系統對抗癌症」這個百年理論，推動了新一代癌症疫苗療法的發展。癌症疫苗的主要目標是訓練人體免疫系統認出同攻擊腫瘤。

癌症是可以由身體任何細胞開始。正常情況下，免疫系統會透過監察異常細胞來防止癌症擴散。例如T細胞會識別腫瘤表面的非自身抗原進行攻擊，而自然殺手細胞及巨噬細胞，亦會找出陌生分子或經抗體標記的癌細胞，並將之消滅。

這些很多人都已經知道。

不過，當癌細胞進化到可以避開免疫系統的偵測，就會不斷生長同擴散。科學家在2008年首次為腫瘤進行DNA測序時，發現癌細胞同健康細胞有成千上萬個基因突變的分別。這些突變會令癌細胞產生異常蛋白質，即是新抗原，可以觸發免疫系統的警報。

簡單來講，癌症疫苗的原理，就是將這些新抗原直接引入體內，訓練免疫系統將帶有這些抗原的癌細胞當做外來物並消滅。

至於製造過程，首先要抽取腫瘤樣本做基因組測序，找出基因突變，然後分析哪些新抗原最能夠引起強烈免疫反應。之後透過注射RNA 核糖核酸的方式，指示身體細胞製造這些新抗原，刺激免疫系統產生抗體。

「幸好」在新冠疫情期間，mRNA疫苗技術有很大進步，據講，目前已經可以在六星期內完成製造個人化癌症疫苗，當然成本還是好高。由Moderna同Merck共同研發，用來醫治黑色素瘤的mRNA-4157疫苗，在第二期臨床試驗中顯示可以將癌症復發或死亡風險減少近一半。

專家認為，癌症疫苗同其他免疫療法配合使用最為有效。事實上，mRNA-4157就很多時和標準免疫療法Keytruda一齊使用。於去年6月，Moderna同Merck開始研究疫苗對非小細胞肺癌、腎癌、泌尿系統癌同皮膚鱗狀細胞癌的效用。

其他公司如BioNtech同Genentech都有研發個人化疫苗，初步數據顯示，可以減低手術後胰臟癌復發風險。至於腦膠質母細胞瘤，mRNA疫苗是可以成功刺激對腫瘤的免疫反應，雖然這可能只是第一步。

在AI研發平台協助下，未來癌症疫苗可能會減少使用化療或手術的需要，甚至可以發展成預防性疫苗，注射給高風險人士。2024年10月，牛津大學獲得資金研發預防性卵巢癌疫苗，目標是要及早識別同攻擊癌症。

個人化癌症疫苗的製作過程複雜昂貴，於是研發現有的癌症疫苗便提供了另一個方向。例如，BioNtech正研發針對非小細胞肺癌的mRNA疫苗，利用常見腫瘤標記作為目標。

研究人員曾經以為2009年是「屬於癌症疫苗的一年」，可惜最終未有實現得到。但隨著技術進步同臨床結果令人鼓舞，2025年可能會成為分水嶺，儘管往往要事後才知道。

奧蘇利雲話對自己曾經酗酒、迷上派對及吸毒感到後悔，稱「⋯但我希望如果是其他方面也曾做得好，具教育意義的東西，或者是科學家或更有趣的東西。」癌症疫苗絕對算是一個，希望外號火箭的他可以重拾動力，繼續推進搞波樓及宣揚防腫瘤。

久利生