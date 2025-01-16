恒指今早高開168點，高位升378點，低位升59點，高低波幅319點。上升股份比例為39.64%，下跌為22.62%，無升跌為37.73%。

恒指收市升236點或1.23%，報19522點，大市成交金額1423億元，較上日增加10.72%，是1月14日1576.87億元成交後最多；國指升87點或1.24%，報7098點。恒生科技指數收報4417點，升1.23%。

藍籌股成交金額709.75億元，佔大市成交49.87%；科指成份股成交金額480.19億元，佔大市成交33.74%；國指成份股成交金額623.84億元，佔大市成交43.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.56億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加30.43%，至108.26億元，佔大市成交7.6%。牛熊證成交金額65.42億元，增加57.26%；窩輪成交金額42.83億元，增加3.46%。

藍籌66隻升，15隻下跌，2隻無升跌。宏橋（1378）升5.6%，收報12.06元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌3.23%，收報36元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報53.6元，升6.99%；跌幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報36元，跌3.23%。

恒指升穿10天線(19338.4點)，曾升穿20天線(19610.94點)、100天線(19576.77點)。科指升穿20天線(4397.99點)，曾升穿50天線(4427.4點)。

北水南下合計淨流入62.98億元，較上日減少32.64%，連續第20日流入，累計流入1555.33億元，對上一次連續20日淨流入是2024年6月13日。北水本月累計流入990.96億元，按月增加3.82%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.96%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.35%。高見19664.39點，是1月7日19668.65點後最高。今日收市報19522.89點，是1月6日後收市新高，當日報19688.29點。連升3日，累計升648.75點，對上一次連升3日是2024年12月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月23日。

科指曾升最多2.88%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為3.75%。高見4489.47點，是2024年12月31日4507.55點後最高。今日收市報4417.37點，是2024年12月31日後收市新高，當日報4468.11點。連升3日，累計升195.45點，對上一次連升3日是2024年12月24日。第1日陰燭。

國指曾升最多1.93%，是1月14日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見7146.95點，是1月6日7195.2點後最高。今日收市報7098.76點，是1月6日後收市新高，當日報7135.48點。連升3日，累計升255.05點，對上一次連升3日是2024年12月27日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月19日。

個股表現

美國新增晶片限制措施 16間中國公司列入黑名單。

晶片股

中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報36元，跌3.23%。早段曾升6.9%，高見39.8元，是2020年7月16日39.9元後最高。午後曾跌最多4.44%，低見35.55元，是1月15日34.5元後最低。

華虹半導體（1347）收報23.25元，升4.03%。

ASMPT（0522）收報74.2元，升2.56%。

新世界（0017）曾升逾11%。收報4.37元，升1.63%。

周大福創建（0659）：建議發行7.8億可換股債券。收報7.67元，升0.13%。

大眾金融控股（0626）最快今日公布業績。收報1.34元，無升跌。

美麗華（0071）31.2億向恒地收購香檳大厦擬改建高端酒店。見52周低8.98元，收報9元，跌1.32%。

東方航空（0670）去年12月客運力投入升7%，超疫情前。收報2.65元，升0.38%。

建銀國際降海底撈（6862）目標價，因客流量跌拖低同店銷售增長。收報14.2元，升1.43%。

德昌電機（0179）9個月銷售額跌5%，料全年跌中個位數百分比。收報10.68元，跌1.11%。

漢思（0554）城巴與巨正能源簽訂氫能供應合作協議 支持東莞精細化工園區落地。收報0.237元，無升跌。

廣聯科技（2531）被證監點名股權高度集中。收報25.5元，跌10.05%。

南方航空（1055）去年12月客運運力升3%，國際升20%。收報3.96元，跌1.98%。

銀娛（0027）宣布4月起員工加薪。收報31.4元，跌2.18%。

美團（3690）伙相達生物在港推居家快檢服務。收報147.6元，升2.15%。

平保增持招行（2318）至5%以上。收報41.7元，升1.34%。

永嘉（3322）：高級時裝零售第四季同店銷售跌4%。收報0.17元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.07元，收報0.99元，升19.28%；力鴻檢驗（1586）創上市新高，見2.43元，收報2.36元，跌2.48%；洲際船務（2409）創上市新高，見4.66元，收報4.66元，升1.3%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.36元，收報2.15元，升3.37%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見315元，收報295元，升4.98%；國富氫能（2582）創上市新高，見130元，收報127.2元，升3.84%；英諾賽科（2577）創上市新高，見39.5元，收報39.05元，升13.19%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9088.85元，收報9088.7元，升0.01%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1144.9元，收報1144.35元，跌0.03%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1107.95元，收報1106.9元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1052.6元，收報1052.6元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.15元，收報1083.9元，升0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1167.15元，收報1166.65元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見574.7元，收報574.7元，升0.15%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.7元，收報4.69元，升3.08%；先施（0244）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升6.38%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2元，收報1.74元，跌2.25%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.78元，收報1.77元，升3.51%；恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.199元，收報0.146元，升44.55%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見39.8元，收報36元，跌3.23%；匯控（0005）創52周高，見77.5元，收報77.35元，升1.78%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠東控股國際（0036）低見0.29元，收報0.31元，跌3.13%；盛洋投資（0174）低見0.18元，收報0.2元，跌0.99%；新世紀集團（0234）低見0.023元，收報0.025元，跌3.85%；ＧＢＡ集團（0261）低見0.092元，收報0.095元，跌1.04%；復興亞洲（0274）低見0.032元，收報0.033元，跌2.94%；世紀城市國際（0355）低見0.114元，收報0.119元，跌4.03%；亞洲電視控股（0707）低見0.079元，收報0.081元，升1.25%；融太集團（1172）低見0.016元，收報0.022元，升22.22%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.095元，收報0.115元，升10.58%；中國生態旅遊（1371）低見0.14元，收報0.14元，跌17.65%。

39隻股份創52周低，其中十隻包括，美麗華酒店（0071）低見8.98元，收報9元，跌1.32%；協合新能源（0182）低見0.485元，收報0.495元，跌1%；建業實業（0216）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；博富臨置業（0225）低見4.75元，收報4.75元，跌1.04%；信德集團（0242）低見0.57元，收報0.62元，升3.33%；順豪控股（0253）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.92元，收報0.95元，跌5%；中國星集團（0326）低見0.445元，收報0.445元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.074元，收報0.081元，跌2.41%；經濟日報集團（0423）低見0.74元，收報0.74元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）創52周高，見0.199元，收報0.146元，升44.55%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.305元，收報0.305元，升41.86%；量子思維（8050）收報0.24元，升35.59%；長盈集團（控股）（0689）收報0.024元，升33.33%；卓悅控股（0653）收報0.23元，升32.95%；雅視光學（1120）創52周高，見1.84元，收報1.77元，升26.43%；遠見控股（0862）收報0.029元，升26.09%；萬馬控股（6928）收報0.069元，升25.45%；RIMBACO（1953）收報0.124元，升24%；華康生物醫學（8622）收報0.234元，升23.16%。

下跌異動股，包括，中國生態旅遊（1371）創上市新低，見0.14元，收報0.14元，跌17.65%；千百度（1028）收報0.151元，跌16.57%；大人國際（1957）收報0.285元，跌16.18%；金源氫化（2502）創上市新低，見0.325元，收報0.4元，跌15.79%；曠逸國際（1683）收報0.139元，跌15.24%；匯財金融投資（8018）收報0.059元，跌14.49%；迪諾斯環保（1452）收報0.065元，跌14.47%；新娛科控股（6933）收報0.215元，跌13.65%；洢人壹方控股（8305）收報0.248元，跌12.98%；中國金融租賃（2312）收報0.13元，跌12.16%；米蘭站（1150）收報0.145元，跌12.12%。

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