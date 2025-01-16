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Microsoft：香港運用生成式AI比率達62% 領展用AI助商戶風險評估

在不斷演變的人工智能（AI）環境中，提升安全性一直是Microsoft（微軟，港：4338；美：MSFT）的關注重點，並在今天的Microsoft AI Tour香港站活動上加以提倡。該公司更提供新功能配合數據保護與治理需求。其引述IDC數據更顯示，香港運用生成式AI比率達62.1%。當中房託領展（0823）亦使用AI，作為商戶風險評估、強化商戶組合。

Microsoft安全副總裁Vasu Jakkal在主題演講中表示，驅動Microsoft「安全未來倡議」（Secure Future Initiative, SFI），重新定義他們對數碼生態系統的保護。透過將生成式AI等創新技術融入他們的安全框架，不僅能解決當前的挑戰，還能主動為用戶和機構塑造更安全的未來。該公司旗下Microsoft Purview推出了多項全新功能以應對 AI 時代的數據保護與治理需求，並簡化企業的合規及營運流程。

其亦引述IDC 《2024年人工智能機遇研究：五大值得關注的 AI 趨勢》中的香港數據顯示，生成式AI的採用率顯著上升，由2023年的56.3%增至2024年的62.1%，而金融服務業、製造業，及媒體與電訊業則是投資回報率最高的前三大行業，每投資1美元，便能帶來驚人的3.4 美元回報。他們亦見市場上推出了更多度身訂造的AI工具，以推動商業發展。

此外，該公司的客戶如領展（0823），更一直採用生成式AI及數碼轉型策略來提升營運效率和改善決策，當中內部約有30%員工使用Copilot，採用率高達90%。當中案例為領展的商戶風險評估工具，用戶能透過在Copilot輸入指令，每天監測3000個社交媒體及新聞網站，為每個商戶提供詳細的風險概覽。工具有助領展評估商戶風險、 強化商戶組合，並提高決策效率。領展資訊科技部數碼轉型主管Henry Leung表示，他們很高興在領展內部推動AI優先的文化，在提升生產力及效率方面取得成果，在行業內樹立新標準。

香港在推動AI應用時，最大的挑戰之一是缺乏具專業技術技能的人才。Microsoft因此與科大商學院宣布AI Business School 3.0策略合作伙伴關係，旨在推動AI在商業創新方面的研究，從提供研究生AI課程，以至創新的AI商業應用。Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，他們很高興將AI Tour帶到香港，她又認為，現在正是每個人和企業開始及成為AI優先公司的最佳時機。

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