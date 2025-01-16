證監會今日宣布，虛擬資產交易平台（VATP）牌照所有新申請者可按迅速發牌程序申領牌照。新發牌方式要求VATP申請者先落實內部的政策、程序、系統及監控措施，然後對有關措施進行外部評估。證監會將成為協定的參與方，以監督整個外部評估過程。
證監會表示，今次擴大迅速發牌程序的適用範圍，是因為證監會以風險為本方式，現場視察被當作獲發牌的VATP申請者時直接交流和溝通取得成效。
證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，新做法可加強與VATP申請者的合作，適時地提供具建設性的意見，從而讓完全合規的VATP能盡快為投資者提供服務。
證監會今日亦發出通函，為新的VATP申請者提供進一步指引。
證監會2023年6月開始發牌規管VATP，去年2月截止可在過渡期營運平台的申請，去年10月、12月先後再發5個VATP牌照；不過去年2月截止申請後，至今只有1家新申請者在港申請VATP牌照。
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